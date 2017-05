Etiopia: Nowy projekt ustawy zmartwieniem chrześcijan

Małym wspólnotom w stanie Tigray grozi zakaz zgromadzeń

(Open Doors) – Rząd stanu Tigray na północy Etiopii rozważa nową ustawę, która ograniczałaby działalność chrześcijańską do kościołów oficjalnie uznanych przez władze. Nowe regulacje miałyby drastyczne skutki szczególnie dla małych kościołów domowych, które nie mają własnego budynku. Ich zgromadzenia byłyby wtedy nielegalne.

Ewangelizacja poza kościołem wkrótce zabroniona?

Jeśli ustawa rzeczywiście wejdzie w życie, ucierpią przede wszystkim chrześcijanie nie należący do Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego. By posiadać własną działkę, dany kościół (prawdopodobnie zależnie od denominacji) musiałby wykazać co najmniej 6000 członków – czyli więcej niż jest wszystkich chrześcijan w stanie Tigray (poza kościołem ortodoksyjnym). Ustawa zakazywałaby wszystkim chrześcijanom mówić o wierze poza terenem kościelnym.

Miejscowi liderzy kościołów przekazali rządowi swoje obawy dotyczące nowej ustawy, jednak do dziś nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Podobna ustawa weszła niedawno w życie w sąsiednim stanie Amhara. Etiopscy chrześcijanie obawiają się teraz pogorszenia sytuacji również w innych regionach kraju.

Rosnące wspólnoty i zwiększające się napięcia

W ostatnich dziesięciu latach liczba protestanckich chrześcijan w Etiopii znacząco wzrosła. Nowi wierzący wywodzą się najczęściej z wierzeń animistycznych. Niektórzy przeszli jednak na protestantyzm z kościoła ortodoksyjnego. Oprócz napięć związanych z odrzuceniem dawnych tradycji, chrześcijanie muszą zmierzyć się również ze zwiększonym uciskiem rządu. By już w zarodku zniwelować możliwą opozycję, instytucje religijne są coraz bardziej inwigilowane. Szczególnie członkowie wolnych kościołów protestanckich są podejrzewani o szpiegostwo oraz chęć doprowadzenia do upadku rządu.

Etiopia zajmuje obecnie 22 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors 2017 wśród krajów o największym prześladowaniu chrześcijan. Oprócz wymienionych problemów chrześcijanie z muzułmańskich obszarów (jak regiony Afar i Somali na wschodzie kraju) cierpią przez esktremistyczny islam. Wierzący są tam wykluczani ze społeczeństwa i stale narażeni na brutalne ataki.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Etiopii!

• Dziękujmy Bogu za wzrost chrześcijańskich wspólnot w Etiopii.

• Módlmy się, aby nowa restrykcyjna ustawa nie została zrealizowana, by chrześcijanie nadal bez przeszkód mogli się zgromadzać na wspólnych nabożeństwach.

• Módlmy się także o dobre relacje między różnymi wyznaniami, a zwłaszcza o pojednanie między Etiopskim Kościołem Ortodoksyjnym i kościołami protestanckimi.

Źródło Open Doors, World Watch Monitor

Tłumacz Alicja Gubernat