Etiopia: Młodzież zmuszana do przejścia na islam

W niektórych częściach Etiopii, młodzi chrześcijanie są zmuszeni do przejścia na islam. „Nagrodą” są miejsca pracy i możliwości kształcenia – atrakcyjna oferta w kraju dotkniętym wysokim bezrobociem. Chrześcijanie z biednych środowisk są szczególnie podatni na tworzone oferty.

„Jeśli chcesz pracować, musisz tak żyć”.

W zeszły piątek brytyjski oddział organizacji pomocowej Church in Need opublikował fragmenty wywiadu z etiopskim przywódcą kościoła, który ze względów bezpieczeństwa chce pozostać anonimowy. W nim opisuje, jak muzułmańscy pracodawcy zwracają się do młodych chrześcijan „Mówi się im: „Jeśli chcesz pracować, musisz tak żyć”… Setki, a nawet tysiące młodych ludzi czeka na skrzyżowaniu miast i wsi w nadziei na znalezienie pracy”. Mówił o diecezji, w której muzułmanie posiadali kopalnie marmuru i złota, a dostępne miejsca pracy przydzielane były wyłącznie wyznawcom islamu.

Finansowanie z Arabii Saudyjskiej zagraża pokojowemu współistnieniu

Lider Kościoła obawia się, że fundusze z Arabii Saudyjskiej są wykorzystywane do budowy wielu nowych meczetów na obszarach, gdzie bardzo trudno jest uzyskać pozwolenia na budowę nowych kościołów. Tym samym długa tradycja pokojowego współistnienia muzułmanów i chrześcijan w Etiopii jest zagrożona i z niepokojem patrzy w stronę Egiptu i innych krajów, które doświadczyłyby rosnącego wpływu muzułmańskich ekstremistów.

Open Doors od dawna obserwuje wzmożone wysiłki krajów islamskich na rzecz szerzenia islamu w Afryce. Znaczne sumy są inwestowane w fundacje i szkoły religijne. Pomoc dla potrzebujących jest powiązana z warunkiem przejścia na islam.

Oprócz zaangażowania Arabii Saudyjskiej w Etiopii rozprzestrzenia się również rosnący ekstremistyczny islam sięgający korzeniami do takich krajów jak Somalia i Sudan. Prawie 60% ludności stanowią chrześcijanie, około 35% to muzułmanie (stan na kwiecień 2017 r., źródło: World Christian Database).

Prosimy módl się za chrześcijan w Etiopii:

Módl się za młodych chrześcijan poszukujących pracy oraz chcących się, aby Jezus otworzył przed nimi perspektywy.

Módl się, aby młodzi chrześcijanie trwali w wierze.

Módl się za rząd premiera Abiya Ahmeda, który sprawuje władzę od kwietnia 2018 roku i który wprowadził liczne reformy, aby chronić tym samym wolność wyznania.

za Open Doors Polska