Etiopia: Dwie osoby ranne w wyniku podpalenia kościołów

9 lutego w mieście miasto Alaba Kulito na południu Etiopii doszło do ataku na chrześcijan. Według kanadyjskiej misji The Voice of the Martyrs, co najmniej 13 kościołów wraz z innym mieniem kościelnym zostało spalonych. Niektóre uległy całkowitemu zniszczeniu. Nie było szczęśliwie ofiar śmiertelnych. Do szpitala trafiły dwie osoby, które po otrzymaniu koniecznej opieki medycznej, zostały wypisane do domu.

Do ataku doszło na wskutek rozpuszczenia fałszywych pogłosek

o spaleniu w okolicy meczetów. Jest to obszar zdominowany przez muzułmanów, gdzie dochodzi do ciągłych napięć między społecznością muzułmańską a chrześcijanami. Niedawno zdewastowany został kościół Meserete Kristos, a miejscowi chrześcijanie byli zastraszani i otrzymywali pogróżki.

Pamiętajmy w modlitwach o osobach rannych w ataku. Módlmy się też za wszystkich członków zaatakowanych kościołów, którzy obecnie nie mają miejsca, w którym mogliby spotykać się na nabożeństwach. Prośmy Pana, by trzymał pieczę nad owocną służbą, jaka jest prowadzona na tamtym obszarze. Módlmy się też, by osoby odpowiedzialne za ataki zrozumiały przesłanie Ewangelii i w wierze zwróciły się do Chrystusa.

Źródła: Steadfast Global, VOMC

za Głos Prześladowanych Chrześcijan