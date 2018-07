Erytrea: Zwolnienie pastora więzionego ponad 10 lat

30 kwietnia, po ponad dziesięciu latach spędzonych w więzieniu, wyszedł na wolność pastor Oqbamichel Haiminot. Według amerykańskiej misji The Voice of the Martyrs wymaga on opieki medycznej.

Pastor Oqbamichel Haiminot, który służył w kościele Kale Hiwot (Słowo Życia), był pierwszym spośród kluczowych przywódców erytrejskiego Kościoła, którzy trafili do więzienia za swoją chrześcijańską działalność w wyniku antyreligijnej kampanii rządu, zainicjowanej w 2002 roku. Już w 2003 roku władze uwięziły go na kilka tygodni.

W styczniu 2005 roku trafił ponownie do więzienia, prosto z uroczystości zaślubin, w której uczestniczył. Wraz z nim władze aresztowały parę młodą oraz 66 innych ewangelicznych chrześcijan. Urzędnicy powiedzieli wtedy krewnym, że cała grupa została zabrana do bazy wojskowej Sawa w celu „wymierzenia im kary”. W ciągu kolejnych kilku miesięcy większość aresztowanych chrześcijan wypuszczono na wolność. Jednak pastor Oqbamichel oraz pięć innych osób pozostało za kratami.

Kiedy pastor Oqbamichel odmówił wyparcia się wiary w Jezusa,

umieszczono go w izolatce i poddano skrajnym torturom. Po czterech miesiącach nieludzkiego traktowania Oqbamichel doznał załamania psychicznego, wskutek czego wypuszczono go na wolność. Jednak w 2007 roku został ponownie aresztowany. Był tym razem więziony przez ponad 10 lat bez postawionych mu zarzutów.

Dziękujmy Panu Jezusowi za uwolnienie pastora Oqbamichela. Módlmy się, by Bóg uzdrowił go w sferze fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Prośmy też Boga, by pomógł pastorowi Oqbamichelowi przezwyciężyć skutki długotrwałego pobytu w więzieniu i przystosować się do nowego życia na wolności.

Źródło: The Voice of the Martyrs USA

za Głos Prześladowanych Chrześcijan