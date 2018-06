Erytrea: Dzięki Chrystusowi nauczył się kochać

„Moja rodzina nauczyła mnie, że zabijanie chrześcijan to dobra rzecz, że w ten sposób można dostać „bilet bezpośrednio do nieba”. Tak mówi dwudziestoletni Ibrahim* z Erytrei. Niedawno wziął udział w zorganizowanej przez niego wycieczce młodzieży do Etiopii dla prześladowanych chrześcijan. Bo teraz sam jest jednym z nich.

Niebezpieczna ciekawość

„Krzyż zawsze mnie fascynował. Nigdy tak naprawdę nie rozumiałem jego znaczenia, poza tym, że był to symbol chrześcijański. Jednak ciągle starałem się zrozumieć, co kryje się za nim i potajemnie odwiedzałem kościoły. „Kłamałam rodzicom mówiąc im, że idę na mecz piłki nożnej”.

Ostatecznie Ibrahim nawrócił się do Jezusa. „Tego dnia przypomniałem sobie to, czego moi rodzice nauczyli mnie o chrześcijaństwie. Ojciec ostrzegł mnie w dzieciństwie, że jeśli sam będę chrześcijaninem, to mnie zabije”. Gdy nawrócenie Ibrahima wyszło na jaw, jego wściekły ojciec postanowił dokonać konfrontacji: „Gdzie byłeś? Okłamałeś nas!” Zanim jednak zdążył się zorientować, Ibrahim uciekł z domu jedynie w ubraniach, jakie miał na sobie.

Przez pewien czas mieszkał na ulicy. Później pomieszkiwał u osoby, która opowiedziała mu o Jezusie. Był jednak śledzony przez krewnego, który poinformował ojca Ibrahima o miejscu, w którym przebywał. „Przyszedł do pracy, krzyczał na mnie i oskarżał o to, że wstydzę się swojej rodziny. Znów musiałem uciekać”.

„Nie ma dla mnie odwrotu”.

Do dzisiaj Ibrahim mieszka w kryjówce wspieranej i zorganizowanej przez Open Doors. W dalszym ciągu jest poszukiwany przez rodzinę, która pragnie zabić jego i osobę, która powiedziała mu o Jezusie, ale on mówi:

„Nie ma dla mnie odwrotu. Zanim znalazłem Chrystusa, nienawidziłem ludzi. Byłem pełen podejrzeń. Kiedy powierzyłem życie Chrystusowi, musiałem opuścić swój dom i wszystko, co kochałem. Ale potem zacząłem kochać ludzi. Pokój wypełnił moje życie. Ludzie, próbują budować życie na różnych fundamentach. Ja wiem jednak, że pokój pochodzi od Jezusa”.

Prosimy, módl się za Ibrahima i chrześcijan w Erytrei:

Módl się za Ibrahima o Bożą ochronę i Boże prowadzenie.

Módl się za rodzinę Ibrahima, aby ich nienawiść i wstyd zamieniły się w ciekawość, tak by również poznali Jezusa.

Módl się za Kościół Jezusa w Erytrei, aby pozostał silny w wierze i trwał w jedności w obliczu wielorakich wyzwań.

za Open Doors Polska