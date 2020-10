Erytrea: Chrześcijanie zwalniani z więzienia

Co najmniej dwie kobiety były nieletnie, gdy trafiły do więzienia: jedna miała 12 lat (dzisiaj ma 28 lat), druga miała 16 (dzisiaj ma 30). Jest to już kolejne zwolnienie chrześcijan w tym roku. W lipcu z innego więzienia zwolniono 22 chrześcijan metodystów. Nie podano powodów zwolnień, chociaż mogą się one wiązać z pandemią COVID-19. Ci jednak, którzy odzyskali wolność, wyszli za kaucją, którą najczęściej stanowił akt własności. Podobno zwolnionym nie wolno opuszczać kraju. Osoby zaświadczające swoim majątkiem zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za ich przyszłe działania.

Zdaniem dr. Berhane Asmelasha, chrześcijańskiego przywódcy z Erytrei, rosną nadzieje na dalsze liczne zwolnienia chrześcijan, w tym dorosłych i dzieci, przetrzymywanych w więzieniach na terenie baz wojskowych, znanych z osadzania w izolatce w metalowych kontenerach. „Jest to odpowiedź na modlitwę. Modliło się o to tysiące chrześcijan” – powiedział. Jedocześnie dr Berhane potwierdził, że żaden ze zwolnionych nie jest liderem kościoła i usilnie prosił o modlitwę o bezpieczeństwo i zwolnienie dla osadzonych przywódców.

O zwolnionych i więzionych w Erytrei

Dr Berhane powiedział, że na zwolnionych nie czeka łatwe życie. „Wielu przebywało w więzieniu przez długie lata. Życie na zewnątrz bardzo się zmieniło. Niektórzy powrócą do przyjaciół lub dalszej rodziny, ale wielu nie ma gdzie pójść. Staną się bezdomnymi. W Erytrei nie ma opieki ze strony [rządu]”.

Szacuje się, że liczba więzionych w Erytrei chrześcijan waha się od 300 do 3 tysięcy. Wielu spośród tych wierzących już od ponad dekady jest przetrzymywanych bez oficjalnie postawionych zarzutów. Niektórzy, jak ci z więzienia Mai Serwa, trzymani są w metalowych kontenerach transportowych, za dnia znosząc upał pustyni, a nocą zimno. Pozostający tam więźniowie mogą też być bici i torturowani, ponieważ władze próbują zmuszać wierzących do wyrzeczenia się swojej wiary.

Chwalmy Boga za uwolnienie wierzących, którzy wytrwali niezachwianie w ekstremalnych próbach. Niech ich wytrwałość będzie źródłem inspiracji dla innych wierzących w Chrystusa. Módlmy się o uzdrowienie umysłów i dusz oraz rehabilitację zwolnionych. Módlmy się o uzdrowienie z przebytej traumy.

Módlmy się, by inni chrześcijanie stanęli u boku zwolnionych, którzy szukają teraz prowadzenia Pana, a po latach pod więziennym nadzorem, próbują dostosować się do życia poza murami.

Prośmy Boga, by dotykał serc erytrejskich rządzących, w nadziei, że zmienią swój sposób postępowania i zaczną działać w kierunku prawdziwej harmonii religijnej w kraju.

Módlmy się też, by Pan nadal wspierał licznych, erytrejskich wierzących, którzy wciąż ze względu na swoją wiarę przebywają w więzieniach, a także członków ich rodzin, którzy cierpią razem z nimi. Niech również oni zostaną uniewinnieni.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

