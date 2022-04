Erytrea: Chrześcijanie aresztowani podczas spotkania modlitewnego

W połowie marca funkcjonariusze erytrejskich sił bezpieczeństwa wtargnęli na domowe spotkanie modlitewne w Asmarze i aresztowali 29 ewangelicznych chrześcijan. Jak wynika z raportu, 17 kobiet i 12 mężczyzn trafiło do więzienia Mai Serwa na obrzeżach stolicy.

Nie wiadomo, co było przyczyną tego ataku. Spotkania poza kościołami uznanymi przez rząd są nielegalne i większość zgromadzeń odbywa się w domach prywatnych. Wiadomo jednak, że w każdej dzielnicy mieszkalnej są szpiedzy rządowi, którzy zgłaszają władzom „nietypowe aktywności”. Aresztowanym wierzącym nie postawiono formalnych oskarżeń. Od lat chrześcijanie w Erytrei są bezterminowo przetrzymywani bez postawienia zarzutów, czasami nawet tygodniami. Są również liczne przypadki takiego przetrzymywania przez kilka lat. Do niesprawiedliwego traktowania obywateli Erytrei – z których wielu to dobrze wykształceni i cieszący się uznaniem chrześcijańscy przywódcy – dochodzi jeszcze trzymanie w słynącym z nieludzkich warunków więzieniu Mai Serwa. Miejsce to jest przeludnione, wystawione na działanie surowego klimatu i nie spełnia żadnych norm higienicznych.

Odnosząc się do traktowania erytrejskich więźniów, Amnesty International w 2020 roku stwierdziło, że „nikt nie powinien być przetrzymywany w warunkach, które mogą mieć fatalne konsekwencje dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego”. Raport Amnesty opisuje liczne nadużycia, w tym używanie do przetrzymywania więźniów metalowych kontenerów transportowych pozbawionych łóżek i materacy, gdzie śpi się na zmianę na podłodze.

Wstawiając się za prześladowanymi, pamiętajmy o tych niedawno aresztowanych chrześcijanach, jak również o wielu innych wierzących przetrzymywanych obecnie w erytrejskich więzieniach z powodu ich niezachwianej wierności Chrystusowi. Oby ci cierpiący naśladowcy Jezusa mogli umacniać się nawzajem w swojej wierze i dzielić się z innymi więźniami błogosławioną wieczną nadzieją, jaką mają w Bogu. Ponadto módlmy się o ich szybkie uwolnienie, aby mogli powrócić do swoich rodzin.

Źródło: Church in Chains

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

