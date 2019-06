Erytrea: Aresztowano 140 chrześcijan, w tym 14 dzieci

17 maja, podczas prywatnego spotkania w Asmarze, doszło do zatrzymania ponad 140 chrześcijan. Czternaścioro z nich to dzieci.

Aresztowania miały związek z rozpoczynającymi się w kraju uroczystościami zakończonymi obchodzonym 24 maja Świętem Niepodległości. W związku z tymi trwającymi tydzień obchodami, władze poprzez aresztowania usiłowały zapobiec manifestacji jakichkolwiek oznak niezadowolenia społecznego.

Erytrea jest rządzona przez jednopartyjną dyktaturę, a przypadki łamania praw człowieka należą do najczęstszych na świecie.

W związku z ostatnimi protestami w sąsiednim Sudanie, które doprowadziły do upadku rządu, wzmocniono w Erytrei ochronę miejsc publicznych, aby zapobiec podobnym wydarzeniom. Z kraju dochodzą wieści, że ulice są pełne policji i agentów tajnych służb, którzy mają powstrzymać wszelkie demonstracje.

Innym krokiem do powstrzymania protestów było zablokowanie dostępu do Internetu w całym kraju. Obecnie ma go tylko 1% społeczeństwa, co minimalizuje oddziaływanie mediów społecznościowych.

Módlmy się za chrześcijan w Erytrei, których dotykają prześladowania. Prośmy Boga, aby umocnił ostatnio aresztowanych wiernych. Módlmy się też o opamiętanie dla prezydenta Afwerkiego i jego współpracowników, aby oni też doświadczyli zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa i szanowali prawo do wolności mieszkańców Erytrei.

Źródła: Release International, The Africa Report

za Głos Prześladowanych Chrześcijan