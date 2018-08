Erytrea: 35 więźniów na wolności

W dniach 17 i 18 lipca władze niespodziewanie zwolniły za kaucją 35 chrześcijan, którzy od ponad 4 lat byli przetrzymywani w więzieniu Mai-Sirwa.

Uwolnione osoby, 11 kobiet i 24 mężczyzn, to w większości młodzi ludzie, którzy byli członkami niezarejestrowanych wspólnot chrześcijańskich. Chociaż cztery i pół roku temu wszyscy podpisali oświadczenie, że nie będą dłużej uczęszczać na spotkania w niezarejestrowanych kościołach, byli więzieni bez procesu.

Nie wiadomo, dlaczego zostali uwolnieni właśnie teraz.

Greg Musselman z kanadyjskiej misji The Voice of the Martyrs przypuszcza, że może to mieć coś wspólnego z chęcią odbudowania relacji z Etiopią. „Niezależnie od motywacji, to dobra rzecz” – powiedział. „Modlimy się, aby wielu kolejnych naśladowców Jezusa zostało wkrótce zwolnionych z więzienia i znów mogło być razem ze swoimi rodzinami”.

Wielu chrześcijan w Erytrei nadal jest więzionych za wiarę, niektórzy już od 20 lat. Warunki panujące w erytrejskich więzieniach są przerażające i często prowadzą do trwałej niepełnosprawności lub śmierci przetrzymywanych.

Chwała Bogu za uwolnienie tych 35 więźniów. Módlmy się, by trwali oni w wierze w Jezusa mimo presji władz. Pamiętajmy o wielu innych wierzących, którzy wciąż cierpią w więzieniach Erytrei, modląc się, aby w namacalny sposób doświadczali obecności Boga i prawdziwej wolności w Chrystusie.

Źródła: World Watch Monitor, Mission Network News, Asmarino Independent

za Głos Prześladowanych Chrześcijan