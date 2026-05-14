PrześladowaniaZe świata

Erytrea: 24 chrześcijan zostało niedawno uwolnionych

14/05/2026Aktualizowane: 14/05/2026

Niedawno pojawiła się informacja, z której wynika, że na początku kwietnia z więzienia zwolniono 24 wierzących z Erytrei. Chociaż większość uwolnionych chrześcijan przebywała w areszcie od ponad dwóch lat, jeden z nich spędził w więzieniu ponad 18 lat. Jak to często bywa, podano niewiele szczegółów i nie przedstawiono żadnego oficjalnego wyjaśnienia dotyczącego tych zwolnień.

Dzięki tym ostatnim wydarzeniom łączna liczba chrześcijańskich więźniów zwolnionych w ciągu ostatniego roku wzrosła do ponad 400. Według dr Berhane Asmelasha, dyrektora organizacji Release Eritrea, obecnie w więzieniach przebywa około 200–220 wierzących – jest to najniższa liczba od 20 lat.

Pojawiło się kilka teorii wyjaśniających niedawny wzrost liczby zwolnień. Niektórzy sugerują, że jednym z czynników mogły być wspomniane wcześniej przepełnione więzienia. Inni spekulują, że erytrejscy urzędnicy mogą kwestionować sens długotrwałego więzienia lub że opozycja rządu wobec ewangelicznego chrześcijaństwa może słabnąć.

Pomimo tych zachęcających wyników, naśladowcy Jezusa w Erytrei nadal cierpią z powodu nieuzasadnionych nalotów i aresztowań.

Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy niedawno wyszli z więzienia, aby doświadczyli uzdrowienia i siły od Pana – duchowej, fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Niech ci naśladowcy Chrystusa, odbudowując teraz swoje życie, otrzymają również wierne wsparcie i otuchę od swoich bliskich oraz współwyznawców. Chwaląc Boga za rosnącą liczbę uwolnionych chrześcijan, nie zapominajmy o tych, którzy wciąż oczekują na uwolnienie z więzienia, prosząc, aby i oni zostali wzmocnieni, otrzymali otuchę i poczuli, że nie zostali zapomniani.

Źródło: Church in Chains, VOM Canada
Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

Tagi
14/05/2026Aktualizowane: 14/05/2026
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Niemcy zgłaszają rekordowy spadek urodzeń

14/05/2026

Egipt: Chrześcijański YouTuber skazany na pięć lat ciężkich robót za filmy mówiące o wierze

13/05/2026

Räsänen odwołuje się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za skazanie za „mowę nienawiści”

12/05/2026
Lwów Ukraina

Rosja niszczy budynek kościoła na Ukrainie już drugi raz

11/05/2026
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button