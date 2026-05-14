Erytrea: 24 chrześcijan zostało niedawno uwolnionych

Niedawno pojawiła się informacja, z której wynika, że na początku kwietnia z więzienia zwolniono 24 wierzących z Erytrei. Chociaż większość uwolnionych chrześcijan przebywała w areszcie od ponad dwóch lat, jeden z nich spędził w więzieniu ponad 18 lat. Jak to często bywa, podano niewiele szczegółów i nie przedstawiono żadnego oficjalnego wyjaśnienia dotyczącego tych zwolnień.

Dzięki tym ostatnim wydarzeniom łączna liczba chrześcijańskich więźniów zwolnionych w ciągu ostatniego roku wzrosła do ponad 400. Według dr Berhane Asmelasha, dyrektora organizacji Release Eritrea, obecnie w więzieniach przebywa około 200–220 wierzących – jest to najniższa liczba od 20 lat.

Pojawiło się kilka teorii wyjaśniających niedawny wzrost liczby zwolnień. Niektórzy sugerują, że jednym z czynników mogły być wspomniane wcześniej przepełnione więzienia. Inni spekulują, że erytrejscy urzędnicy mogą kwestionować sens długotrwałego więzienia lub że opozycja rządu wobec ewangelicznego chrześcijaństwa może słabnąć.

Pomimo tych zachęcających wyników, naśladowcy Jezusa w Erytrei nadal cierpią z powodu nieuzasadnionych nalotów i aresztowań.

Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy niedawno wyszli z więzienia, aby doświadczyli uzdrowienia i siły od Pana – duchowej, fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Niech ci naśladowcy Chrystusa, odbudowując teraz swoje życie, otrzymają również wierne wsparcie i otuchę od swoich bliskich oraz współwyznawców. Chwaląc Boga za rosnącą liczbę uwolnionych chrześcijan, nie zapominajmy o tych, którzy wciąż oczekują na uwolnienie z więzienia, prosząc, aby i oni zostali wzmocnieni, otrzymali otuchę i poczuli, że nie zostali zapomniani.

Źródło: Church in Chains, VOM Canada

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan