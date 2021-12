Erick Nelson – Jesus Music Anthology – The 70s

Erick Nelson przy współpracy z innymi niezwykle utalentowanymi wykonawcami stworzyli swój własny studyjny angielski album o nazwie JESUS MUSIC ANTHOLOGY – THE ’70’. Album ten okazał się bardzo długo wyczekiwanym, gdyż bogactwo utworów, jakie prezentuje, mocno chwytają za serce. Album ten został przyjęty z wielkim entuzjazmem pośród fanów muzyki chrześcijańskiej, gdzie artyści w sposób cudowny oddają cześć naszemu Stwórcy i wielbią Go przez muzykę.

Początki lat 70

Album sięga początków współczesnej muzyki chrześcijańskiej w latach 70., po współczesne dźwięki. Przesłanie piosenek pozostaje ponadczasowe, podczas gdy dźwięki odzwierciedlają nieustannie innowacyjną ekspresję uwielbienia od pokoleń muzyków i liderów uwielbienia.

Ten niesamowity jubileuszowy projekt jest hołdem złożonym oryginalnym artystom i zespołom „Jesus Music” z lat 70., które są istotną częścią bogatej i różnorodnej spuścizny muzyki chrześcijańskiej. Zawiera muzykę Daniela Amosa, Mustard Seed Faith, Boba Bennetta, Bethlehem i innych.

Wspaniałe piosenki

Jesus Music Anthology – The ’70’s ​​to angielski album wydany w 2012 roku. W Jesus Music Anthology – The ’70s znajduje się w sumie 11 utworów. Piosenki zostały skomponowane przez utalentowanych muzyków, takich jak Erick Nelson, Daniel Amos, Mustard Seed Faith i nie tylko. Posłuchaj całej antologii muzycznej Jezusa – lata 70.

Lista utworów:

Picking Up The Pieces – Erick Nelson (4:07), Shot Gun Angel (3:40), Happy In Jesus – Mustard Seed Faith (5:35), Your (Thy) Throne Oh God – Kelly Willard (3:27), You’re Welcome Here – Bob Bennett (3:30), A Love Song – Love Song (1:46), I Know What It’s Like – Parable (3:19), Have You Ever Heard? – The Way (4:20), Somebody Loves You – Sweet Comfort Band (3:07), Desert Song – Bethlehem (3:42), Jerusalem – Gentle Faith (3:38).

