Ellie Holcomb udostępnia nowy album studyjny „Far Country”

Laureatka nagród, piosenkarka, autorka tekstów i książek Ellie Holcomb wydała swój czwarty pełnowymiarowy album studyjny Far Country (Capitol Christian Music Group). Najnowsza, 11-utworowa kolekcja Holcomb zachwyca rozległymi pejzażami, sugestywnymi tekstami i akustycznym brzmieniem z popowym zacięciem. Far Country to płyta dla każdego, kto kiedykolwiek czuł się zagubiony.

„Pisałam ten album, szukając Boga w czymś, co przypominało pustynię, zmagając się z pytaniami” – wyjaśnia Ellie Holcomb, która zasiewała ziarna tych piosenek częściej łzami niż śmiechem, częściej pytaniami niż odpowiedziami. – „Far Country to tak naprawdę opowieść o spotkaniu z bezgraniczną miłością Boga na pustkowiu tęsknoty i smutku oraz o odkryciu, że nawet jeśli pustynia wydaje się sucha, tuż pod naszymi stopami kryją się źródła miłości i pokoju”.

Świętując premierę nowego albumu i jednocześnie swoje urodziny, Holcomb własnoręcznie dostarcza fanom winylowe wydania Far Country. Otrzymują je osoby nominowane przez innych w mediach społecznościowych artystki. Na jej Instagramie można śledzić cały dzień pełen świętowania – premiery, urodzin i spotkań z fanami.

Producentem i realizatorem albumu jest Cason Cooley, a nad całością jako producenci wykonawczy czuwali ojciec artystki Brown Bannister oraz Samantha Steele. Wśród autorów piosenek znalazło się imponujące grono twórców: Ellie Holcomb, Jason Ingram, Hank Bentley, Thad Cockrell, Jessie Early, Jon Guerra, Natalie Hemby, Kirby Kapel, Taylor Leonhardt, Latifa Morton, KS Rhodes i Bear Rinehart.

„Modlę się, aby te piosenki niosły piękno i światło w każdy zakątek waszych historii i by szeptały wam – jak stary przyjaciel – że jesteście bezgranicznie kochani i nigdy nie idziecie sami” – podsumowuje Holcomb. – „Wszyscy jesteśmy dziećmi w drodze do domu i jestem zaszczycona, że mogę śpiewać z wami w tej podróży”.

Źródło: TCB