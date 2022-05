Ellie Holcomb i jej płyta długogrająca „Canyon”

W czerwcu 2021 roku, piosenkarka i twórczyni tekstów Ellie Holcomb wydała we współpracy z Capitol CMG swoją trzecią, studyjną płytę długogrającą „Canyon”. Pełen nadziei album powstał z udziałem gwiazdorskiego zespołu twórców piosenek, takich jak Natalie Hemby, Bear Rinehart z NEEDTOBREATHE, Thad Cockrell, David Leonard i Jon Guerra. Jego producentem jest Cason Cooley, a producentem wykonawczym ojciec Ellie, Brown Bannister. „Canyon” to płyta mówiąca o głębokim smutku i wielkiej nadziei.

„Być człowiekiem to być złamanym” – mówi Ellie Holcomb o głównym wątku przewijającym się przez cały album. „Wszyscy wiemy, co to znaczy, gdy nasze serca są rozdarte jak kanion przez ból, stratę i smutek, z jakimi się tu spotykamy. Spędziłam wiele lat na próbach udawania, że nie jestem złamana, próbując ignorować najgłębsze rany w mojej własnej historii i najgłębsze rany w świecie wokół mnie. Gdy jednak zaczęłam zbliżać się do tych złamanych miejsc, znalazłam bliskość, życzliwość i współczucie Boga, który posłał swojego Syna, który przełamał się za nas, byśmy wiedzieli, że nasze złamanie nigdy nie jest końcem historii”.

Pierwsze opinie o płycie mówią o sile przekazu w piosenkach Holcomb. W wywiadzie opublikowanym w miesiącu premiery, serwis muzyczny American Songwriter podkreśla serce, jakim Holcomb otwarcie dzieli się ze słuchaczami: „Pośród masy ludzkiego rozbicia, 'Canyon’ rozbrzmiewa triumfalnie. Mówiąc o pełni, jaką Holcomb znalazła między tymi odwiecznymi ścianami, jej nowe piosenki brzmią jak radość. Płyta jest z natury zapraszająca, przezwyciężając jako całość to, co niewyobrażalne”.

Inne media nazywają „Canyon” jedną z najlepszych płyt roku. New Release Today: „’Canyon’ z pewnością będzie jednym z topowych albumów roku. To prawdziwie poruszający i modlitewny album”. W odcinku Worship Online można posłuchać rozmowy, w której Holcomb dotyka ważnych tematów, takich jak radykalne pojednanie. Piosenkarka udzieliła też wywiadu dla Catholic Faith Network, The Gospel Coalition, Studio 5 stacji CBN, The Libby O Show, Between You & Me i innych.

(…)

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat

