Elevation Worship wydali album „Graves Into Gardens: Morning & Evening”

Elevation Worship wydali swój nowy album „Graves Into Gardens: Morning & Evening”. Album ten jest świeżym spojrzeniem na popularną płytę „Graves Into Gardens” w 2020 roku.

Projekt zawiera nowe wersje hitów grupy, „RATTLE!” i „The Blessing”, który otrzymał status złotej płyty. „Nasza nadzieja jest taka, że Bóg mówi, twoja wiara się wzmacnia, twoja perspektywa się zmienia na lepszą, a twoja świadomość Jego obecności jest jeszcze mocniejsza. Modlimy się, aby te nowe wersje znalazły drogę do twojego ducha i stały się ścieżkami dźwiękowymi czasu, który z Nim spędzisz w nadchodzących dniach.”

Dary od Boga

Pieśni z „Graves Into Gardens: Morning & Evening” napisaliśmy jeszcze przed początkiem pandemii COVID-19. „Kiedy świat zdawał się być zalewany coraz to gorszymi wiadomościami, Bóg dał nam te pieśni jako kotwice nadziei oraz deklaracje wiary” – mówi Chris Brown z Elevation Worship. „Pomyśleliśmy, że byłoby fajnie wrócić do studia i przyjrzeć się na nowo niektórym piosenkom, które pomogły nam przejść przez ten czas.”

Nadzieja i wiara

„Wierzymy, że ten projekt pomoże słuchaczom odnaleźć nowe życie w pozornie martwych miejscach,” – mówi Chris – „To, że wydajemy album zatytułowany 'Graves Into Gardens' w samym środku tej globalnej pandemii naprawdę wydaje się być zaplanowane przez Boga. Na całym świecie, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy nadziei, że nadchodzi jaśniejszy dzień. Potrzebujemy też wiary w to, że nawet jeśli wiele rzeczy wokół nas wydaje się rozpadać, Jezus specjalizuje się w zmartwychwstaniu. Specjalizuje się w tym, że bierze stare i czyni je nowym. Dlatego modlę się, by ludzie znaleźli Boga w tych pieśniach, i by ich żałoba zamieniła się w taniec, a ich jarzmo w uwielbienie.”

Graves Into Gardens: Morning & Evening:

RATTLE! My Testimony Graves Into Gardens The Blessing Authority Never Lost There Is A King See A Victory Available QUIET with ELEVATION RHYTHM No One Beside

Źródło: The Christian Beat

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O

