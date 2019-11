Elevation Worship i ich ostatni projekt „Paradoxology”

12 kwietnia 2019 roku, nominowany do nagrody Grammy zespół Elevation Worship wydał nowy album „Paradoxology”. Jego zawartość jest zainspirowana muzyką z ich poprzedniej płyty „Hallelujah Here Below”.

„Hallelujah Here Below” została napisana z serca „doksologii”, przypominającej słuchaczowi, by „chwalił Boga, od którego pochodzą wszystkie błogosławieństwa. Chwalcie Go, wszystkie stworzenia tu na dole” (ang. „Praise Him, all creatures here below”). „Paradoxology” oscyluje wokół paradoksu doskonałego Boga, przyjmującego naszą niedoskonałą chwałę.

„Tworząc ‚Paradoxology’, chcieliśmy zaczerpnąć z niektórych piosenek z naszego poprzedniego albumu ‚Hallelujah Here Below'” – mówi Chris Brown z Elevation Worship. „Weszliśmy do studia i świetnie się bawiliśmy, znajdując nowe sposoby wyrazu dla naszych ulubionych utworów. Poprosiliśmy nawet naszą przyjaciółkę Steany Gretzinger, by użyczyła swego wspaniałego głosu w ‚Hallelujah Here Below’. I z radością przedstawiamy też całkiem nową piosenkę, nagraną dla potrzeb tego projektu”.

„Paradoxology” zawiera przerobione wersje piosenek „Here Again”, „Echo” i „Hallelujah Here Below”, a także całkiem nowy utwór „With You”. Płyta jest dostępna w sieciach handlowych i na portalach świadczących usługi streamingowe.

Na płycie:

Paradoxology

Hallelujah Here Below(Ft. Steffany Gretzinger)

Echo

With You

Mighty God (Another Hallelujah)

Faithful

Here Again

Won’t Stop Now

Worthy

Koncert do obejrzenia

Autor: Herb Longs

Źródło: TheChristianBeat