Eksplozja ruchu „Boży człowiek” po ukaraniu zawodnika NFL grzywną: „To pokazuje Bożą moc”

Zawodnik NFL Demario Davis z New Orleans Saints oddaje całą chwałę Bogu za powstanie prężnie rozwijającego się ruchu, zapoczątkowanego przez jego opaskę na głowę z napisem „Boży człowiek”.

NFL ukarała Davisa grzywną 7 tysięcy dolarów za to, że podczas meczu 22 września miał na głowie pod kaskiem opaskę z napisem „Boży człowiek”. Po publicznym, ostrym sprzeciwie, NFL ostatecznie się wycofała, lecz zanim do tego doszło, Liga niechcący doprowadziła do powstania nowego ruchu o tej samej nazwie, podsycanego przez Demario Davisa i jego zwolenników.

Jak informuje „Fox News”, Davis nigdy nie przypuszczał, że jego sprawa przyciągnie tak wiele uwagi. Zawodnik NFL podjął trudną decyzję, by podporządkować się Lidze i zrezygnować z noszenia opaski, postanowił jednak wydobyć dobro z tej sytuacji.

Opisując swoje zmaganie z tą decyzją, Davis powiedział: „Byłem w konflikcie, bo mocno w to wierzę, a nie mogę tego robić. A ponieważ napis głosi to co głosi, naprawdę nie chcę jej zdejmować”.

Wtedy sobie uświadomił, że może posłuchać NFL i nadal przynosić Bogu chwałę. „Byłoby właściwe, gdybym był posłuszny i postąpił przepisowo. Jednak pomyślałem: ‚Bóg odbierze chwałę z tej opaski, czy będę ją nosił, czy nie'”.

Davis wykorzystał rozgłos wokół faktu otrzymania grzywny, by sprzedawać opaski „Boży człowiek”, zbierając pieniądze na rozbudowę oddziału pomocy doraźnej w szpitalu w Jackson w Mississippi. Postanowił, że cały dochód ze sprzedaży opasek przeznaczy na rozwój oddziału.

„Razem z moją drużyną wpadliśmy na pomysł, by sprzedawać opaski i wykorzystać je w celach charytatywnych. Współpracuję ze szpitalem św. Dominika, któremu pomagam zbierać pieniądze na oddział pomocy doraźnej” – powiedział.

„Podczas pierwszego meczu zebrano 30 tysięcy dolarów za opaski po 25 dolarów za sztukę. Obecnie mamy 60 tysięcy dolarów, a za każdy zebrany dotąd dolar szpital dostaje grant o tej samej wysokości, aż do miliona. Dlatego w sumie mamy już 120 tysięcy dolarów”.

Liczba osób, które wspierają Davisa i jego cel, stale rośnie.

Uczniowie katolickiej szkoły św. Louisa Króla Francji w Metairie w Louisianie zrobili własne opaski z napisem „Boże dziecko”. Dołączyli do nich nauczyciele, zakładając opaski „Boża kobieta” i „Boży mężczyzna”.

„To było niesamowite, niewiarygodnie było patrzeć, jak dzieciaki robią papierowe opaski. Jeśli one się angażują, wiesz, że to autentyczne” – powiedział Davis.

Davis przyznaje, że to nie on zaczął tę kampanię, ale Bóg.

„To po prostu pokazuje Bożą moc. Nigdy bym nie pomyślał, że ten cały ruch się rozwinie, a dzieje się to nie tylko tu, w Nowym Orleanie, ale w całym kraju” – zakończył.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News