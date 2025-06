Ekspert ds. mediów wzywa Kościół w Azji do wykorzystania sztucznej inteligencji

Mark McClendon, dyrektor regionalny CBN na Azję Południowo-Wschodnią i Koreę Południową, podczas Azjatyckiego Forum Przywództwa Ewangelikalnego (AELF) w Seulu wezwał chrześcijańskich liderów do postrzegania sztucznej inteligencji (AI) nie jako zagrożenia, lecz jako szansy dla Kościoła na realizację Wielkiego Posłannictwa. W swoim wystąpieniu skierowanym do ponad 100 przywódców z ponad 20 krajów podkreślił, że stoimy w obliczu wyjątkowego momentu dla ewangelizacji i formacji uczniów, przywołując Pismo Święte, by uwypuklić pilność tego zadania.

Zachęcał liderów do przyjęcia proaktywnej postawy wobec rozwoju technologii, porównując ich potencjalną reakcję do postawy Nehemiasza, który mimo przeciwności podjął się odbudowy Jerozolimy. McClendon zaznaczył, że choć nie każdy musi być ekspertem w dziedzinie AI, każdy powinien być gotów wykorzystywać jej możliwości w służbie Kościoła.

W swoim wystąpieniu wyjaśnił różne formy sztucznej inteligencji i ostrzegł, że Kościół nie może ignorować jej wpływu, zwłaszcza że technologia ta zmienia sposób komunikacji i potrafi symulować relacje międzyludzkie. To, jak zaznaczył, będzie miało istotny wpływ na sposób, w jaki ludzie postrzegają prawdy duchowe i budują relacje.

McClendon podkreślił, że Bóg nie jest zaskoczony tymi zmianami, i zasugerował, że postęp technologiczny — w tym komunikacja satelitarna wspierana przez AI — może być postrzegany jako narzędzie do globalnego głoszenia ewangelii. Opisał satelity jako „cyfrowych aniołów”, zdolnych do przekazywania Dobrej Nowiny do najdalszych zakątków świata.

Patrząc w przyszłość, McClendon przewiduje, że nadchodząca dekada przyniesie Kościołowi „gwałtowny wzrost wpływu” dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Zwrócił uwagę na rosnący podział pokoleniowy i podkreślił konieczność zaangażowania młodego pokolenia, które coraz częściej styka się z tą technologią.

Zaznaczył, że odpowiedzią Kościoła na te zmiany powinna być mądrość — technologia nie może zastąpić duchowego przywództwa, ale może ułatwić dostęp do ewangelii. Na zakończenie wezwał przywódców do odwagi i zdecydowanego działania na rzecz Królestwa Bożego. Forum będzie kontynuowane, by przygotować liderów do stawienia czoła duchowym, kulturowym i technologicznym wyzwaniom, przed którymi dziś stoi Kościół.

Opr. red.