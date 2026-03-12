Eksperci ONZ ostrzegają: w Europie rośnie przemoc wobec chrześcijan i presja prawna

Eksperci i dyplomaci ostrzegli w Radzie Praw Człowieka ONZ, że w Europie nasila się przemoc antychrześcijańska oraz presja prawna wpływająca na wolność religijną, co wymaga silniejszej ochrony wolności religijnej na całym świecie.

Ostrzeżenie to wybrzmiało podczas wydarzenia towarzyszącego zatytułowanego „Standing with Persecuted Christians, Defending the Faith and Christian Values”, które odbyło się w Genewie podczas 61. sesji Rady, podało Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie w oświadczeniu przesłanym do „The Christian Post”.

Anja Tang, dyrektor wykonawcza obserwatorium, powiedziała, że organizacja udokumentowała również rosnącą liczbę przypadków obejmujących presję prawną wobec chrześcijan.

„Kilka europejskich rządów wszczęło postępowania karne przeciwko osobom, które pokojowo wyrażały swoje przekonania religijne” – powiedział Tang.

Według oficjalnych danych przytoczonych podczas wydarzenia, o których informował Orthodox Times, w 2024 roku w Europie odnotowano ponad 760 antychrześcijańskich przestępstw z nienawiści.

Arcybiskup Ettore Balestrero, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie, powiedział uczestnikom spotkania, że obserwatorium udokumentowało 2211 brutalnych incydentów dotykających chrześcijan na całym kontynencie w ciągu jednego roku.

Niektóre incydenty obejmowały bezpośrednią przemoc, podczas gdy inne dotyczyły działań prawnych wobec osób wyrażających swoje przekonania religijne.

Tang odwołała się do zabójstwa asyryjskiego chrześcijanina Aushura Sarnayi we Francji w 2024 roku podczas transmisji na żywo jego religijnego świadectwa, które władze potwierdziły jako atak dżihadystyczny. Wspomniała także o postępowaniu prawnym przeciwko fińskiej posłance Päivi Räsänen w związku z cytatem z Biblii przywołanym w publicznej debacie na tematy społeczne.

Prelegenci powiedzieli, że niektóre ograniczenia wynikają z przepisów wpływających na wyrażanie religii w szkołach, sporów prawnych dotyczących wewnętrznego zarządzania Kościołem lub publicznych przejawów wiary, takich jak modlitwa czy chrzty.

Tang wskazała również na przepisy o neutralności ograniczające odniesienia religijne w szkołach oraz spory prawne, które, jak powiedziała, wpływają na prawa rodziców w edukacji i wewnętrzną autonomię wspólnot religijnych.

Marie Thérèse Pictet Althann, ambasador Suwerennego Zakonu Maltańskiego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, nazwała tę dyskusję momentem o dużym znaczeniu, ponieważ Rada Praw Człowieka rzadko koncentrowała się bezpośrednio na dyskryminacji chrześcijan.

Márk Aurél Érszegi, specjalny doradca ds. religii i dyplomacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, powiedział, że programy praktycznej pomocy mogą wspierać wspólnoty doświadczające prześladowań. Przedstawił Hungary Helps, program rządu węgierskiego, który współpracuje z kościołami i przywódcami religijnymi, aby wspierać chrześcijańskie wspólnoty dotknięte przemocą i przesiedleniami.

Érszegi powiedział, że takie inicjatywy same nie są w stanie zakończyć prześladowań, ale mogą zapewnić bezpośrednią pomoc i wsparcie wspólnotom żyjącym pod presją.

Nazila Ghanea, specjalna sprawozdawczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. wolności religii lub przekonań, powiedziała podczas wydarzenia, że przemoc wobec chrześcijan często wiąże się z szerszymi naruszeniami praw podstawowych i powinna być rozumiana w ramach szerszego systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka.

„Chrześcijanie nie są i nie powinni być osamotnieni” – powiedziała Ghanea, dodając, że globalne ramy praw człowieka uznają współzależny charakter praw i stawiają godność ludzką w centrum systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Arcybiskup Balestrero powiedział uczestnikom, że to państwa ponoszą podstawową odpowiedzialność za ochronę wolności religijnej i za zapewnienie, by ludzie mogli wyznawać i praktykować swoją wiarę publicznie lub prywatnie bez przeszkód, podał Vatican News.

Balestrero powiedział, że blisko 400 milionów chrześcijan na całym świecie doświadcza prześladowań lub przemocy i że dotyczy to około jednego na siedmiu chrześcijan. Dodał także, że w 2025 roku prawie 5000 chrześcijan zostało zabitych za wiarę, średnio około 13 osób dziennie.

Arcybiskup powiedział, że rządy muszą chronić wolność religii, zapobiegając naruszaniu tego prawa przez strony trzecie oraz chroniąc wierzących przed atakami, w ich trakcie i po ich zakończeniu.

Jak powiedział, bezkarność pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań w przeciwdziałaniu prześladowaniom religijnym na świecie.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post