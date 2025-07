Eksmisja Seminarium w Meksyku

18 lipca w Meksyku przeprowadzono operację bezpieczeństwa na terenie Seminarium Teologicznego im. Anny Sanders oraz kilku innych obiektów należących do National Council of the Assemblies of God (Zborów Bożych), w tym kościoła „Jezus Chrystus Światłością Narodów” i księgarni Recursos Cristianos Kerygma. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Gwardii Narodowej, Prokuratury Generalnej i Agencji Śledczej.

Z budynków usunięto personel, dokumenty i wyposażenie. Na nieruchomościach umieszczono pieczęcie zamknięcia. Według władz, powodem interwencji jest obecność zabytkowego budynku objętego ochroną przez Narodowy Instytut Antropologii i Historii (INAH).

Zbory Boże twierdzą, że nieruchomość jest ich własnością, a działania władz były nagłe i nieuzasadnione. Trwają postępowania prawne, a rozprawa pojednawcza zaplanowana jest na 26 sierpnia.

Kościół San Lázaro, znajdujący się na terenie seminarium, został założony w XVI wieku i od 1931 roku posiada status zabytku. Władze INAH złożyły pozew o uszkodzenie obiektu w marcu 2025 roku.

Zbory Boże apelują o modlitwę i zapowiadają dalsze działania prawne w obronie swojej własności.

Ani władze miasta Meksyk, ani rząd federalny nie wydały oficjalnego oświadczenia w sprawie tych wydarzeń.