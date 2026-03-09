Egzorcysta twierdzi, że kosmici są „diaboliczni z natury” a a Epstein był zaangażowany w okultyzm

Znany katolicki egzorcysta stwierdził podczas czwartkowego wywiadu z byłym komandosem Navy SEAL Shawnem Ryanem, że byty podające się za pozaziemskie lub międzywymiarowe są demoniczne oraz że zmarły przestępca seksualny Jeffrey Epstein prawdopodobnie był mocno zaangażowany w działalność okultystyczną.

„Oczywiście część UFO można wyjaśnić, przynajmniej częściowo, eksperymentami rządowymi i tego rodzaju rzeczami, do których ludzie niekoniecznie są przyzwyczajeni” — powiedział ojciec Chad Ripperger, który jest księdzem, teologiem, filozofem i egzorcystą pełniącym służbę w archidiecezji Denver.

W trakcie swojej obszernej, czterogodzinnej rozmowy z Ryanem Ripperger stwierdził następnie, że większość scenariuszy „porwań przez obcych” nosi wszelkie znamiona demonicznego opętania, mającego na celu duchowe zwiedzenie i zniewolenie.

„Niedawno prowadziłem na ten temat konferencję, podczas której wyodrębniłem 10 różnych sposobów, w jakie … te scenariusze porwań, jeśli rzeczywiście przyjrzeć się temu, co rzekomo robią ‘obcy’, są identyczne z tymi samymi rzeczami, które demony robią ludziom opętanym.”

„A więc jeśli zdjąć z tego pozór obcego aspektu, to w gruncie rzeczy ma się do czynienia po prostu z demonami” — dodał, polecając bestsellerową książkę Alien Intrusion chrześcijańskiego apologety Gary’ego Batesa.

Ripperger zauważył, że w książce Batesa, która obala wiele rzekomych obserwacji UFO i istot pozaziemskich, znajdują się relacje o scenariuszach porwań, które nagle ustają, gdy dana osoba zaczyna wzywać Jezusa Chrystusa.

„A więc na tym poziomie jest w tym wiele rzeczy demonicznych” — powiedział ksiądz.

Ripperger wyjaśnił, że relacje o UFO, które wydają się przeczyć znanym prawom fizyki, również sugerują ich demoniczną naturę.

„Niektórzy spekulują też, że część obiektów, które widzimy poruszające się w sposób sprzeczny z prawami fizyki, to po prostu diabelski miraż, który one mogą wywoływać. Tego rodzaju rzeczy zdarzają się niezwykle rzadko, ponieważ Bóg zazwyczaj na to nie pozwala, ale to rzeczywiście może się wydarzyć.”

„Wiele z tych rzeczy, nie wszystkie, ale wiele z nich, ma po prostu diabelski charakter” — dodał.

Ripperger zauważył ponadto, że przekazy, jakie rzekomi obcy zwykle kierują do osób uprowadzonych, dotyczą zapewnienia ludzkości zbawienia bez Jezusa Chrystusa, co — jak zauważył — również ma charakter demoniczny.

Układ prywatnej wyspy Jeffreya Epsteina, na której znajduje się dziwna budowla przypominająca świątynię, „wskazuje na to, że była ona mocno związana z okultyzmem” — powiedział także Ripperger, dodając, że wyjątkowo zdeprawowane zachowania seksualne zmarłego handlarza ludźmi w celach seksualnych sugerują element sataniczny.

„To jest to samo, co widzieliśmy gdzie indziej: kiedy mężczyźni zmagają się z homoseksualizmem i są w tym bardzo mocno aktywni, bardzo często przeradza się to w seks rytualny. To jest tam ten sam rodzaj rzeczy” — powiedział. „Szatan po prostu zaczyna nimi kierować, ponieważ są tak nieuporządkowani, że się w to angażuje, a potem prowadzi to bardziej w stronę rytualnego podejścia.”

„Więc gdyby to nie miało charakteru rytualnego, byłbym zaskoczony” — powiedział o Epsteinie, którego e-maile ujawniają, że kupował książki związane z magią seksualną, tantrą, jogą kundalini, kabałą oraz filozofią Thelemy osławionego okultysty Aleistera Crowleya.

Później Ripperger stwierdził, że osobiście zgadza się z wiralowym cytatem błędnie przypisywanym rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi, według którego zachodnimi rządami kierują „satanistyczni pedofile”, uzależnieni od dreszczu władzy oferowanej przez Szatana, co — jak powiedział Ripperger — jest wszystkim, co mają demony i ci, którzy je czczą.

„Jeśli zasłona opadnie zbyt mocno i ludzie zaczną powstawać, aby odebrać im władzę, wtedy zrobi się naprawdę niebezpiecznie” — powiedział. „Ci ludzie trzymają władzę w swoich rękach i użyją jej, żeby nas usunąć, jeśli uznają, że ich władza jest zagrożona.”

Autor: Jon Brown

Źródło: Christian Post