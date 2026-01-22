Egipt: YouTuber skazany na 5 lat ciężkich robót za obronę chrześcijaństwa

Youtuber z Egiptu został skazany na pięć lat ciężkich robót za obronę chrześcijaństwa w internecie – poinformowała waszyngtońska organizacja non-profit.

Aughustinos Samaan odbędzie pięcioletnią karę ciężkich robót po tym, jak został uznany za winnego „obrazy religii” oraz „nadużywania mediów społecznościowych” w związku z publikacją treści broniących chrześcijaństwa – podała Fundacja na rzecz Obrony Demokracji (FDD).

Samaan prowadzi kanał na YouTube z 100 tysiącami subskrybentów, na którym odpowiada na antychrześcijańskie treści szeroko rozpowszechniane w Egipcie – informuje organizacja Coptic Solidarity. Jest również badaczem specjalizującym się w apologetyce chrześcijańskiej oraz religioznawstwie porównawczym.

Został aresztowany w październiku ubiegłego roku, a początkowo jego zatrzymanie miało trwać 15 dni – do czasu zakończenia dochodzenia.

Jednak, jak zauważa Mariam Wahba, analityczka FDD, dwutygodniowe zatrzymanie szybko przerodziło się w wielomiesięczne uwięzienie.

„System prawny Egiptu poprzez długotrwałą izolację i przetrzymywanie podejrzanych faktycznie wymierza karę jeszcze przed rozpoczęciem procesu” – napisała ostatnio.

„Zgodnie z egipskim prawem, maksymalny okres tymczasowego aresztowania wynosi sześć miesięcy w przypadku wykroczeń, 18 miesięcy dla przestępstw kryminalnych oraz 24 miesiące w przypadku zbrodni zagrożonych karą dożywocia lub śmierci. W praktyce jednak przepisy te są notorycznie nadużywane, co sprawia, że oskarżonym trudno jest doprowadzić do procesu lub uzyskać zwolnienie” – wyjaśnia Wahba.

Analityczka dodaje, że prokuratura rutynowo przedłuża dwutygodniowe areszty nawet przez pięć miesięcy „pod pretekstem trwającego śledztwa”.

Warto odnotować, że Mustafa Kassem, Amerykanin egipskiego pochodzenia, był przetrzymywany w areszcie tymczasowym przez pięć lat w ramach tego systemu, zanim zmarł w areszcie w 2020 roku.

Saeed Mostafa, Egipcjanin, który przeszedł na chrześcijaństwo, został aresztowany kilka tygodni przed Samaanem i nadal przebywa w areszcie pod zarzutem m.in. „przynależności do organizacji terrorystycznej” oraz „obrazy islamu”.

Co istotne, Samaan został skazany bez zapewnienia mu sprawiedliwego procesu.

„Do dziś obrona nie otrzymała dostępu do akt sprawy, nie miała też rzeczywistej możliwości przedstawienia argumentów ani reprezentowania oskarżonego przed sądem. Takie okoliczności budzą poważne wątpliwości co do przestrzegania gwarancji rzetelnego procesu i podstawowego prawa do obrony, zagwarantowanego przez konstytucję i prawo egipskie” – czytamy w komunikacie prasowym Coptic Solidarity.

Chociaż egipska konstytucja formalnie gwarantuje wolność słowa i wyznania, Coptic Solidarity podkreśla, że zapisy te mają zastosowanie jedynie wobec muzułmanów.

„Sprawa Samaana pokazuje, że przepisy te, zamiast służyć zachowaniu harmonii religijnej – jak deklaruje Kair – są wykorzystywane jako narzędzie represji. Ich stosowanie uwidacznia podatność chrześcijan na nadużycia w egipskim systemie prawnym i dowodzi, że wolność wyznania dla mniejszości religijnych jest warunkowa i może być karana” – oceniła Wahba.

W tegorocznym rankingu Światowej Listy Prześladowań Open Doors, Egipt zajmuje 42. miejsce wśród 50 krajów najdotkliwiej prześladujących chrześcijan.

„W Egipcie większość przypadków naruszania wolności religijnej ma miejsce na poziomie lokalnych społeczności. Obejmuje to nękanie chrześcijańskich kobiet czy wypędzanie chrześcijan z domów po rzekomych przypadkach bluźnierstwa. Do takich incydentów najczęściej dochodzi na terenach wiejskich Górnego Egiptu oraz w ubogich dzielnicach miast, zwłaszcza tam, gdzie obecni są islamscy ekstremiści” – tłumaczy organizacja Open Doors.

Najdotkliwiej prześladowani są ci, którzy porzucili islam i przeszli na chrześcijaństwo.

Mimo prześladowań, dyskryminacji, a nawet śmierci, chrześcijanie w tym regionie pozostają niezłomni.

Gia Chacon, założycielka organizacji „For the Martyrs”, stara się nagłaśniać sytuację prześladowanych chrześcijan.

„Pomimo niewyobrażalnych tragedii i potwornych zbrodni przeciwko ludzkości, ci ludzie wciąż mają nadzieję i nie porzucili swojej wiary” – powiedziała.

Źródło: CBN News