Egipt: wyjście z traumy

Wydarzenie z 27 maja 2017 r. stanowi punkt zwrotny w życiu Hany i jej czwórki dzieci. Tego dnia usłyszała, jak jej łkający syn powiedział jej, że islamiści właśnie strzelali do ojca. W drodze do pracy w klasztorze Hanaas man Ajad został zaatakowany przez islamistów (donosi Open Doors). Kiedy odmówił przyjęcia islamu, został śmiertelnie raniony w obecności dwóch swoich synów: Marco (14) i Miny (10).

„Pamiętam, że to był bardzo gorący dzień. Dlatego Ajad i obaj chłopcy bardzo wcześnie wybrali się do pracy do klasztoru. Relacjonuje Hana. „Kiedy zadzwonił telefon, siedziałam z naszymi córkami jedząc śniadanie”. Hana jak najszybciej pojechała wraz z krewnymi na miejsce zdarzenia, a ponieważ kareta nie dotarła jeszcze na miejsce, włożyła ciężko rannego męża do samochodu. Niestety Ajad zmarł w drodze do szpitala.

Zawsze się boi…

Ból nagłej straty był dla Hany nie do zniesienia. Mówi: „W tym czasie doświadczyłem pocieszenia Bożego dzięki wielu wizytom duszpasterzy i innych osób, które się nami opiekowali. Opisuje, że Marco, obecnie 15-latek, również był bardzo zachęcany i jest podobnie odważny jak jego ojciec. Marco regularnie udaje się do klasztoru i tam pracuje. „Ma silną relację z Bogiem i regularnie uczestniczy w nabożeństwach, zwłaszcza po śmierci taty”. Ale Hana martwi się o Minę: „Zawsze się boi i nigdzie nie ośmiela się iść sama – nawet do toalety. Nie może też spać, śpi więc obok mnie”.

„Nasz Pan jest silniejszy od ich prześladowań”.

Śmierć Ajada jest dla Hany ciężkim przeżyciem. „Był nie tylko moim mężem, ale i moim przyjacielem i bratem”. Niemniej jednak, patrząc na otoczenie muzułmańskie, mówi: „Mimo że jesteśmy bardzo prześladowani w Górnym Egipcie, kochamy naszych muzułmańskich sąsiadów. Ponieważ nasza religia opiera się na miłości, a nasz Bóg jest Bogiem miłości. Doświadczywszy ciężkiego prześladowania nie zmieniłam mojej perspektywy: Wciąż modlę się za muzułmanów i kocham ich. Nasz Pan jest silniejszy od ich prześladowań”.

Prosimy módl się za Marco, Minę i jej rodzinę:

Módl się za Marco i Minę, aby Jezus pomógł im przezwyciężyć traumę.

Módl się również o pocieszenie dla Hany, jej dwie córki i innych ocalałych z ataku (w sumie zginęło 28 chrześcijan).

Dziękuj za Hanę za jej zdumiewającą chęć przebaczenia, tak jak czyni to wielu egipskich chrześcijan.

Módl się za wszystkich ekstremistycznych muzułmanów w Egipcie, aby Jezus otworzył im oczy i powstrzymał ich przed dalszym rozlewem krwi.

za Open Doors Polska