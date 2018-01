Egipt: Prezydent zachęca muzułmanów do udziału w chrześcijańskich uroczystościach

Po ostatnim zamachu na kościół koptyjski prezydent Egiptu Al-Sisi zaapelował do ludności muzułmańskiej, by na znak jedności przeciwko terroryzmowi przyłączyli się do obchodów chrześcijańskich świąt. Wezwał też służby państwowe do zwiększenia ochrony dla kościołów.

Przypominamy, że 28 grudnia 2017 r. w miejscowości Helwan na południe od Kairu terroryści zaatakowali kościół Mar Mina, tuż przed oficjalnymi, koptyjskimi Świętami Bożego Narodzenia, które w Egipcie obchodzone są 7 stycznia. Liczba ofiar samobójczego zamachu sięgnęła 10 osób. Ofiar mogłoby być znacznie więcej, gdyby samobójczy zamachowiec zdołał zdetonować kamizelkę z bombami. Jak podają egipskie media, całe zdarzenie rozpoczęło się w piątek rankiem, kiedy dwóch uzbrojonych terrorystów próbowało przebić się przez barierki bezpieczeństwa przed kościołem w Helwan. Jeden z napastników zginął podczas wymiany ognia ze służbami bezpieczeństwa. Posiadał przy sobie karabin maszynowy wraz ze 150 nabojami oraz ładunek wybuchowy. Drugi samobójca zbiegł, uciekając na motocyklu, lecz według późniejszych doniesień został schwytany. W strzelaninie między zamachowcami a ochroną zginęło dziewięć osób, a pięć zostało rannych.

Atak ten był kontynuują kampanii przeciwko chrześcijańskiej mniejszości w Egipcie.

Według BBC w ciągu ostatniego roku zostało tam zabitych ponad 100 chrześcijan, głównie przez członków Państwa Islamskiego. W Egipcie znajduje się największa wśród państw Bliskiego Wschodu wspólnota chrześcijańska.

Chrześcijanie w Egipcie proszą o nasze modlitwy:

O Bożą pociechę dla tych, którzy stracili bliskich; o pocieszenie i zachętę dla egipskich wspólnot chrześcijańskich; o ochronę Boga nad jego kościołem w Egipcie; o to, by sprawcy tych brutalnych ataków oraz ludzie, którzy za nimi stoją, zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Módlmy się również za tych, którzy dopuścili się tych strasznych zbrodni, i prośmy Boga, aby otworzył ich serca i umysły na miłość i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Źródło: Release International

za Głos Prześladowanych Chrześcijan