Egipt: Porwanie kolejnej chrześcijanki

Rodzina porwanej 18-letniej chrześcijanki, która od 26 stycznia pozostaje zaginiona, oskarżyła policję o współudział w porwaniu, gdyż władze nie podjęły działań przeciwko domniemanemu sprawcy, który przyznał się do udziału z przestępstwie. Młoda kobieta, Hanan Girgis, zniknęła ze swojego rodzinnego domu w Esna, miejscowości w Górnym Egipcie. Fakt zniknięcia stwierdzili jej bracia, którzy wrócili do domu wieczorem.

Po nieudanych poszukiwaniach bracia Hanan i ich prawnik złożyli na policji oficjalne doniesienie o podejrzeniu porwania, którego miał dokonać ich sąsiad, Mohamed Ahmed Nubi Soliman (27 l.). Otrzymał on wezwanie na prokuraturę, gdzie potwierdził swój związek z porwaniem. Został jednak zwolniony z powodu braku fizycznych dowodów. Jak podał wynajęty przez rodzinę prawnik, zarządzono dochodzenie służby bezpieczeństwa, jednak nadal nie ma postępu w tej sprawie, pomimo protestów rodziny i przyjaciół zaginionej, organizowanych przed posterunkiem policji.

W trakcie tych protestów policja użyła wozu strażackiego i zastosowała niepotrzebną przemoc, by rozproszyć tłum. Dwadzieścia osób aresztowano, a kilkoro protestujących zostało poważnie rannych. Pięcioro spośród aresztowanych zwolniono jeszcze tego samego dnia, pozostałych wypuszczono dzień później po interwencji liderów kościoła. „Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa złamali nogę mojemu 23-letniemu bratu i ranili starszego brata, 28-letniego” – powiedział Rezeiky, jeden z braci Hanan. – „Ciągnęli też moją matkę i pobili trzy moje ciotki”. Podczas tego zajścia rany odniosło jeszcze dwóch innych jego krewnych, Shahin i Ayman.

Na komisariacie policji w Esna przedstawiciel władz poinformował Rezeiky’ego, że jego siostra Hanan ma teraz nową, muzułmańską tożsamość i znajduje się pod pieczą służby bezpieczeństwa. Prawnik rodziny oskarżył policję o „współudział i bezczynność” w sprawie, dodając, że „ponieważ ofiara jest chrześcijanką, widzimy brak działania”.

Módlmy się o ochronę i pokój dla Hanan, czekającej na uwolnienie z rąk porywaczy. Prośmy Boga, by w niewoli nie spotkała ją żadna krzywda, i by nic złego nie stało się jej rodzinie i przyjaciołom, którzy z zaangażowaniem walczą o jej uwolnienie. Wstawiajmy się też za porywaczami, modląc się, by dzięki świadectwu Hanan doszli do poznania Chrystusa jako swego Zbawiciela. Módlmy się też, by sytuacja Hanan obróciła się ku dobremu i przyniosła spełnienie wyższych, Bożych celów.

Źródło: World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan