Egipt: Ojciec i syn zabici przez terrorystów

30 sierpnia, dwóch chrześcijan, ojciec i syn, zostało zastrzelonych przez islamskich terrorystów w czasie pracy w polu. Policja znalazła ciała 40-letniego Hani Waheeba Moussy i jego ojca Salamy, zaalarmowana, gdy członkowie rodziny stracili z nimi kontakt. Hani zostawił żonę i dwie małe córki.

Do zajścia doszło we wsi Gelbana. Uważa się, że za zabójstwo odpowiadają członkowie Państwa Islamskiego (IS). Podczas gdy terroryści IS aktywnie działali na większości obszaru Synaju Północnego, zostali wypędzeni przez egipskie wojsko we współpracy z mieszkającymi tam Beduinami. W efekcie, bojownicy przenieśli się na zachodni obszar Synaju, gdzie mieszkała rodzina Moussy. Wojsko aktywnie zwalcza tę organizację terrorystyczna, by zapobiec dalszej przemocy.

Prośmy Pana, by pocieszył bliskich i przyjaciół dwóch zabitych chrześcijan. Niech każdy z pogrążonych w żalu wierzących, a także wielu innych, którzy są prześladowani za swoją wiarę w całym Egipcie, otrzyma cudowną Bożą łaskę i miłość, aby mogli przebaczyć, a nawet błogosławić swoich prześladowców. Módlmy się, by Pan służył swoim pokojem wszystkim mieszkańcom tego nękanego obszaru.

Źródła: Christian Solidarity Worldwide, Watani, Independent Catholic News

