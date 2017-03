Egipt: Nastolatek skazany na piętnaście lat

Piętnastoletni chrześcijanin został skazany na piętnaście lat więzienia za rzekomą napaść na tle seksualnym, choć ekspertyza sądowa nie dostarczyła dowodów przestępstwa. Matka chłopca twierdzi, że jej syn Fadi jest niewinny, i że stał się celem oskarżeń, ponieważ ich sąsiedzi – muzułmańscy fanatycy, których ośmioletni syn stał się domniemaną ofiarą napaści – „nie lubią chrześcijan”.

„Ojciec tego chłopca był bardzo zły, widząc, że nasz sklep cieszy się powodzeniem” – powiedziała matka Fadiego. „Domagał się, byśmy opuścili okolicę, ponieważ on nienawidzi chrześcijan. Zarówno on jak i wielu członków jego dużej rodziny należą do Bractwa Muzułmańskiego”.

Prawnik Fadiego, Naguib Gabriel, zwierzchnik Egipskiej Unii Praw Człowieka, był „zaskoczony” werdyktem i taką wysokością kary, ponieważ Fadi „nie popełnił żadnego przestępstwa”. Wyniki ekspertyzy sądowej, przeprowadzonej na ośmiolatku w czerwcu zeszłego roku, nie dowiodły, że padł ofiarą molestowania seksualnego.

W listopadzie 2016 roku sprawa Fadiego trafiła do sądu dla nieletnich w Banha, stolicy prowincji gubernatorskiej Kaljubijja. Po kilku przesłuchaniach, 28 stycznia 2017 roku, sąd ogłosił go winnym. Matka chłopca, Hanaa, powiedziała informatorowi, że po otrzymaniu wyników ekspertyzy sądowej, pomyślała, że to koniec ich udręk. Była „w szoku”, gdy się dowiedziała, że zarzuty przeciwko jej synowi zostały podtrzymane.

„Gdyby Fadi był mordercą, wyrok nie byłby tak wysoki” – oznajmił ich adwokat. „To dziecko, które nie popełniło żadnego przestępstwa. Werdykt sędziego nie miał związku z prawem, ale z wiarą. Sędzia powiedział, że nie jest przekonany co do wyników ekspertyzy i wierzy zarzutom”. Rodzina Fadiego wniosła apelację od wyroku.

Módlmy się za Fadiego i jego rodzinę, a także za prawnika, który ich reprezentuje w procesie apelacyjnym. Niech Bóg umocni ich wiarę, pomagając im zaufać Mu w sprawie wyroku. Módlmy się, by czerpali pociechę ze świadomości, że bez względu na odpowiedź sądu na złożoną apelację, Bóg w jakiś sposób wykorzysta zaistniałe okoliczności dla większego dobra.

Źródło: World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan