Egipt: Młoda chrześcijanka uwolniona z rąk porywaczy

W dniu 30 września egipska policja znalazła 16-letnią koptyjską chrześcijankę Marilyn, która została porwana 28 czerwca (pisaliśmy o tym tutaj). Dziewczyna została porwana, aby zmusić ją do przyjęcia islamu, a następnie zmusić ją do małżeństwa lub sprzedać. Policja aresztowała porywaczy w miejscu niedaleko Kairu.

Marilyn znaleziono w mieście „10th Ramadan”, które od jej rodzinnej wioski położone jest kilkaset kilometrów na południe. Nie była dobrze traktowana przez porywaczy, jak powiedziała miejscowemu księdzu Khalaf, ale jest „bardzo szczęśliwa, że mogła wrócić do rodziny”.

„Dziękujemy Bogu, że odpowiedział na nasze modlitwy i na modlitwy wielu innych ludzi” dodał ksiądz. „I dziękujemy wszystkim policjantom na posterunku policji za to, że tak bardzo pomogli nam uwolnić naszą Marilyn. Bardzo doceniamy Wasze zaangażowanie”.

Jej uprowadzenie było jednym z serii porwań.

Koptyjskie dziewczyny zostały specjalnie wyselekcjonowane do porwania, aby zmusić je do konwersji na islam a później albo zmusić małżeństwa lub sprzedać je za dużą ilość pieniędzy.

W Internecie pojawiły się filmy wideo z Marilyn, w których dziewczyna informuje, że przeszła na islam. W jednym z filmów wideo trzymała Koran, w innym była zakryta i najwyraźniej powtórzyła to, co jej kazano przez słuchawkę.

Jej matka, Hanaa Aziz Shukralla Farag, podczas oglądania wideo powiedziała, że jej córka z pewnością była do tego zmuszona. „Ona trzyma Koran jak medal. Widzę, że jest pod presją”.

W swoich rozpaczliwych próbach odzyskania córki rodzina Marilyn napisała listy do egipskiego prezydenta Abdela Fattah el-Sisi, ministra spraw wewnętrznych i wielu innych wysokich rangą osobistości, ale nie jest jasne, czy to właśnie to przyczyniło się to do jej uwolnienia.

