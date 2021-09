Egipt: Legalizacja kolejnych budynków kościelnych

Do 2016 r. było prawie niemożliwe, by kościoły w Egipcie mogły otrzymać wymagane zezwolenie na budowę lub odnowienie budynku dla celów religijnych. W efekcie, wiele budynków postawiono bez rejestracji. We wrześniu 2016 r. powołany został komitet rządowy, który miał zająć się stertą wniosków o legalizację niezarejestrowanych budynków kościelnych. Komitet przyjął 3 730 wniosków, a rok później oficjalnie rozpoczął procedury rejestracyjne, jednak ten proces jest bardzo powolny.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie

Do tej pory, łącznie z ostatnią decyzją komitetu wydaną 9 sierpnia, pozytywnie rozpatrzono ponad połowę wniosków, co w sumie daje 1 958 budynków kościelnych oznaczonych jako działających zgodnie z prawem. Niestety, przy obecnym tempie pracy komitetu, rozpatrzenie pozostałych 1 772 wniosków zajmie ponad trzy lata.

Chociaż tempo procesu rejestracji może być dla niektórych problemem, chwalmy Boga za to, co do tej pory udało się osiągnąć przez legalizację w Egipcie 1 958 budynków kościelnych.

Módlmy się o cierpliwą wytrwałość dla kościołów, które nadal czekają na legalizację. Niech Bóg znajdzie sposób na przyspieszenie pracy komitetu, aby służba pozostałych kościołów nie była dłużej utrudniana, lecz otrzymała wymagany, oficjalny status i rozwinęła pełną działalność, niosąc dalsze błogosławieństwo mieszkańcom swoich społeczności.

Źródło: Watani

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Egipt: Orzeczenie Sądu przywraca nadzieję chrześcijanom