Egipt: Kościół w kraju nad Nilem

Kościół w kraju nad Nilem jest jednym z najstarszych na świecie, jego założenie tradycyjnie przypisuje się ewangeliście Markowi. W świecie arabskim jest to największa wspólnota chrześcijańska, choć od stuleci groziło jej wymarcie. Bractwo Muzułmańskie pod władzą Mursiego, który przeszedł na emeryturę w 2013 r., również nastawiał ludność do wypalenia chrześcijan i wielu kościołów. Nowy i obecny prezydent Abd al-Fattah al-Sisi otwarcie stanął po stronie chrześcijan, co w praktyce i tak nie poprawiło ich sytuacji.

Miłość pokonuje nienawiść

A jednak kościoły chrześcijańskie wciąż rosną. Postawili sobie jeden wspólny cel, by nieść Ewangelię miłości i pokoju wszystkim ludziom w Egipcie. Mordercom i zabójcom zostało publicznie przebaczone oraz modlono się za nich. Poważne gazety i telewizja wielokrotnie o tym informowały. Wielu muzułmanów zaczęło kwestionować islam. Czy „Bóg miłości” jest prawdziwym Bogiem głoszonym przez chrześcijan?

Najbardziej brutalne prześladowania chrześcijan są w chwili obecnej

Od grudnia 2016 roku IS robi wszystko przeciwko egipskim chrześcijanom. Po kilku zabójstwach poszczególnych chrześcijan i atakach na katedry w Aleksandrii i Tanta w niedzielę Palmową na 45 martwych i około 80 osób, z których część odniosła poważne rany, zwolennicy IS w prowincji Minya zatrzymali w maju dwa autobusy i wezwali tamtejszych chrześcijan do przejścia na islam. Ale w odpowiedzi usłyszeli jedynie wyznanie wiary w Jezusa. 29 z nich zostało rozstrzelanych. Nie mamy wystarczająco dużo czasu, aby wyschły łzy rozpaczy między jednym atakiem a drugim”- powiedział pewien chrześcijanin Open Doors.

11 grudnia przypada rocznica próby zamachu na kościół św. Piotra i Pawła w Kairze, w wyniku której zginęło 29 chrześcijan – głównie dzieci i kobiety – oraz wiele innych. Prosimy o modlitwę się za chrześcijanami w Egipcie w czasie świąt Bożego Narodzenia. Trudności i zagrożenia nie zwaliły ich z nóg, bo na kolana padają po to, aby oddawać cześć swemu Zbawicielowi, który urodził się jako dziecko w Betlejem i pewnego dnia będzie rządził światem jako Książę Pokoju.

źródło: Open Doors Polska