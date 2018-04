Egipt: Kościół rozrasta się pomimo zagrożeń ze strony dżihadu

Czy prezydent Egiptu Abdel-Fattah el Sisi jest zwolennikiem chrześcijan? CBN News zwróciło się do dr Michaela Youssefa, założyciela służby pod nazwą Leading the Way /Przewodnictwa w drodze/, aby odpowiedział na niektóre wyzwania stojące przed chrześcijańską wspólnotą koptyjską w Egipcie.

Rok temu wydarzyły się bliźniacze zamachy samobójcze, które uderzyły w dwa kościoły w Egipcie, zabijając 45 osób.

9 kwietnia 2017 r. bojownicy ISIS zdetonowali pierwszą bombę w kościele św. Jerzego w północnej części miasta Tanta, podczas gdy wierni świętowali Niedzielę Palmową. Kilka godzin później, druga bomba uderzyła w katedrę Świętego Marka w Aleksandrii. Ponad 125 osób zostało rannych w obydwu atakach.

W rok po atakach koptyjscy chrześcijanie z Egiptu są świadomi tego, że groźby przeciwko nim są nadal bardzo realne.

”Kiedy ochrona wie, że idę do pewnego kościoła, będzie podwójne zabezpieczenie, ale nigdy nie wiadomo”- powiedział Premierowi Andrea Zaki Stephanous, czołowy egipski chrześcijanin. „W każdej chwili możesz się spodziewać, że ktoś przyjdzie z bombą i zrobi masakrę, więc każdego dnia ufamy Bogu i idziemy”.

Państwo Islamskie, znane również jako ISIS, przyznało się do odpowiedzialności za oba ataki. Pomimo ryzyka, Stephanous mówi, że kościół w Egipcie nadal się rozrasta.

„Dobrą wiadomością jest to, że nigdy nie boimy się bomb ani śmierci” – powiedział Stephanous. „Dopóki jesteśmy oddani Jezusowi, za każdym razem, gdy bombardują kościół, nasza liczba w kościele rośnie dwukrotnie”.

Egipt ma największą wspólnotę chrześcijańską na Bliskim Wschodzie. Oficjalnie, koptyjscy chrześcijanie stanowią około 10 procent z 96-milionowej populacji Egipcjan. Około miliona jest członkami wspólnoty ewangelicznej. Według Open Doors /Otwartych Drzwi/ chrześcijanie stoją w obliczu „bezprecedensowego” nasilenia prześladowań.

„Powstanie radykalnych grup islamistycznych tylko zaostrzyło prześladowania chrześcijan, dotykając wierzących w ich wioskach, dzielnicach i miejscach pracy”, przekazało Open Doors na swojej stronie internetowej.

Każdego roku Open Doors publikuje listę krajów, w których najtrudniej jest żyć chrześcijanom.

Egipt zajął 17 miejsce na tegorocznej liście.

„Wierzący muzułmańskiego pochodzenia, podobnie jak w wielu krajach, ponoszą ciężar prześladowań, często ze strony swoich rodzin, które mogą ich ukarać za porzucenie wiary islamskiej”, oświadczyło Open Doors. „Jednakże kościół koptyjski, który w przeszłości był tolerowany z powodu swojej wielkości i obecności historycznej, teraz także jest na celowniku”.

Niektórzy eksperci twierdzą, że odkąd prezydent Egiptu Abdel-Fattah el Sisi doszedł do władzy w 2014 roku, warunki koptyjskich chrześcijan poprawiły się.

„Dokonał pewnych rzeczy, których żaden przywódca w Egipcie nigdy nie uczynił w ciągu 1400 lat rządów islamskich w Egipcie” – twierdzi dr Michael Youssef, założyciel Leading the Way.

Youssef i kilku innych czołowych amerykańskich liderów ewangelicznych spotkało się w zeszłym roku z prezydentem Egiptu, co niektórzy uczestnicy opisali, jako spotkanie „historyczne”.

„On {Sisi} przekonał się do chrześcijan”, powiedział Youssef w CBN News. „Pojawił się w czasie świąt Bożego Narodzenia w koptyjskiej katedrze i pod każdym względem wspierał chrześcijańską wspólnotę”.

Wcześniej w tym roku Sisi powiedział koptyjskim chrześcijanom, że Egipt zwycięży nad islamskim ekstremizmem.

„Jesteście naszą rodziną, jesteście z nas, jesteśmy jednością i nikt nas nie podzieli” – powiedział prezydent.

Czterech islamskich dżihadystów zostało zabitych w niedzielę na egipskim półwyspie Synaj w ramach trwającej kampanii rządowej, mającej na celu uwolnienie regionu od terrorystów. Oprócz ataków na egipskich żołnierzy, policjantów i cywilów, dżihadyści zabili również dziesiątki chrześcijan podczas kościelnych zamachów bombowych i strzelanin.

W obliczu niewielkiej konkurencji, prezydent Sisi został wybrany w tym miesiącu na drugą kadencję urzędowania po zdobyciu 97 procent głosów w wyborach prezydenckich. Wielu koptyjskich chrześcijan, którzy pamiętają, jak wyglądało życie za rządów Bractwa Muzułmańskiego, głosowało za nim.

Youssef powiedział CBN News, że wierzy, że Sisi jest obecnie najlepszym człowiekiem, by rządzić w Egipcie.

„Dosłownie próbuje przełamać wszystkie bariery, które powstały przez lata”, powiedział Youssef, autor nowej książki „Ukryty wróg”. „Naprawdę wierzę, że jest człowiekiem Boga, Bóg go powołał, ponieważ ludzie mówią, że gdyby nie Sisi, mielibyście 15 milionów chrześcijańskich uchodźców z Egiptu i patrząc na sąsiednie kraje stwierdzają: „Dzięki Bogu za Sisi”, a chrześcijanie są szczególnie wdzięczni”.

Egipski sąd wojskowy skazał w tym tygodniu 36 podejrzanych ISIS na śmierć, za ich udział w atakach w Niedzielę Palmową w 2017 roku.

„Nastrój jest bardzo, bardzo dobry wśród chrześcijan żyjących w Egipcie, nie dlatego, że sytuacja jest dobra czy zła – to nie jest powód”, powiedział Premierowi – Sameh Hanna, pastor kościoła ewangelickiego w Kairze. „Mamy 2 rodzaje wiadomości – ziemskie wiadomości, które są bardzo złe, bardzo zniechęcające i myślę, że na Zachodzie otrzymujecie tylko ziemskie wiadomości – bombardowanie tu, czy tam”.

„Ale są niebiańskie wiadomości” – dodał Hanna. „Wiemy, co dzieje się duchowo. Widzimy rzeczy, które nie każdy widzi. Rozumiemy rzeczy, o których wy nie słyszycie. Widzimy, że tłum z różnych środowisk przybywa, by poznać Chrystusa, więc to daje nam radość”.

