Egipt: ISIS odpowiedzialna za zamach na pielgrzymów

W piątek 2.11.2018 grupa dżihadystów z ISIS przyznała, że to ona dokonała zamachu na 3 autobusy z chrześcijańskimi pielgrzymami, które były w drodze do oddalonego klasztoru na pustyni na południe od stolicy Egiptu – Kairu. Zginęło przy tym siedem osób, trzy kolejne zostały ranne, jak poinformował ortodoksyjny kościół koptyjski i ministerstwo spaw wewnętrznych. Grupa ISIS na miejscu nazywa się „Prowincja Synaj”.

ISIS oświadcza cały czas, że będzie atakowała chrześcijan na tym terenie,

jako karę za to, że popierają prezydenta Abdel Fattah Al-Sisegoi. Al-Sisi napisał na Twitterze, że atak ISIS miał zaszkodzić „solidnej tkance narodu”. Obiecał nadal walczyć z terrorem. Chrześcijańskie domy modlitwy w całym Egipcie często padają ofiarą zamachów ISIS, z powodu których rząd egipski ogłosił stan wyjątkowy. Koptyjscy chrześcijanie stanowią ok. 10% przeważnie muzułmańskich (t.zn. sunickich) mieszkańców kraju. Zamach w ostatni piątek był drugim, podczas którego zaatakowano pielgrzymów idących do klasztoru St. Samuel. W maju 2017 zamordowanych zostało 30 chrześcijan.

Ministerstwo poinformowało, że policja ściga uciekających sprawców. (Arutz-7) 4.11.2018 był corocznym dniem modlitw o prześladowanych chrześcijan. proszę módlcie sią nadal jak dziesiątki tysięcy innych, którzy modlą się o naszych braci i siostry. Módlcie się o ochronę, zachowanie życia, odwagę, uzdrowienie i pociechę dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w innym częściach świata. „Pamiętajcie też o uwięzionych, tak jakbyście sami pozostawali w więzach, i o tych, którzy cierpią jakikolwiek ucisk, bo i sami jeszcze ciągle żyjecie w ciele [które może być poddanie uciskowi].” Hebrajczyków 13,3

za Vision for Israel