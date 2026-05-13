Egipt: Chrześcijański YouTuber skazany na pięć lat ciężkich robót za filmy mówiące o wierze

Mężczyzna został skazany w Egipcie na pięć lat więzienia i ciężkich robót po opublikowaniu w internecie nagrań dotyczących chrześcijaństwa — poinformowała chrześcijańska organizacja prawnicza ADF International.

Augustinos Samaan, koptyjski badacz i twórca internetowy mający ponad 100 tys. subskrybentów na YouTube, został skazany na podstawie egipskich przepisów o bluźnierstwie za publikowanie materiałów wyjaśniających i broniących wiary chrześcijańskiej.

Według ADF International egipskie władze postawiły mu zarzuty na podstawie artykułu 98(f) egipskiego kodeksu karnego — przepisu powszechnie wykorzystywanego w sprawach związanych z oskarżeniami o bluźnierstwo.

Postawiono mu również zarzuty „niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych” oraz „obrazy religii”, dotyczące treści uznanych za obraźliwe wobec islamu.

24 kwietnia Samaan złożył apelację, domagając się uchylenia wyroku z argumentacją, że stanowi on naruszenie jego wolności religijnej.

Potępiając wyrok, dyrektor ds. rzecznictwa na rzecz globalnej wolności religijnej w ADF International, Kelsey Zorzi, powiedziała: „Ściganie Augustinosa za pokojowe wyrażanie swoich przekonań stanowi rażące naruszenie wolności religijnej. Publikowanie w internecie treści dotyczących własnej wiary nigdy nie powinno prowadzić do odpowiedzialności karnej”.

Wezwała egipskie władze do uchylenia wyroku i uwolnienia Samaana, podkreślając, że wolność religii i wolność słowa są fundamentalnymi prawami, które muszą być chronione.

ADF International poinformowała, że Samaan został początkowo zatrzymany w październiku 2025 roku z powodu filmów, które organizacja określiła jako „w dużej mierze akademickie”, a wiele z nich miało na celu „udzielenie odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące chrześcijaństwa”.

Część materiałów dotyczyła również teologicznych i filozoficznych różnic między chrześcijaństwem a islamem.

Organizacja oceniła, że jego sprawa odzwierciedla szerszy trend polegający na coraz częstszym ściganiu internetowych wypowiedzi chrześcijan w Egipcie.

Jak stwierdziła Zorzi: „Egipski rząd w coraz większym stopniu monitoruje aktywność chrześcijan i innych mniejszości religijnych w internecie, podczas gdy coraz więcej osób trafia do więzienia wyłącznie za wyrażanie swoich przekonań za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wzywamy rząd do zmiany kursu i wywiązania się z zobowiązań dotyczących ochrony wolności religijnej oraz wolności słowa”.

Według doniesień od sierpnia 2025 roku dziesiątki osób zostały zatrzymane na podstawie przepisów o bluźnierstwie w związku z publikowaniem w internecie materiałów o charakterze religijnym. Wśród nich znaleźli się konwertyci na chrześcijaństwo, młodzi użytkownicy mediów społecznościowych rozmawiający o swojej wierze oraz osoby uczestniczące w debatach religijnych lub krytyce religii.

Szacuje się, że chrześcijanie stanowią od 10 do 15 proc. ludności Egiptu, jednak organizacje broniące praw człowieka twierdzą, że mimo konstytucyjnych gwarancji wolności religijnej wielu z nich nadal doświadcza systemowej dyskryminacji, przemocy, zatrzymań oraz presji prawnej.

ADF International zwróciła również uwagę na sprawę Abdulbaqiego Saaeda Abdo, ojca pięciorga dzieci, który wcześniej został uwięziony za wyrażanie swojej wiary w chrześcijańskiej grupie na Facebooku.

Po wsparciu ze strony organizacji został zwolniony i bezpiecznie przesiedlony za granicę.

Autor: Obianuju Mbah

Źródło: Christian Today