Egipt: Chrześcijanin zwierzchnikiem Najwyższego Sądu Konstytucyjnego

9 lutego prezydent Egiptu oficjalnie zaprzysiągł nowego zwierzchnika Najwyższego Sądu Konstytucyjnego, którym został Boulos (Paul) Fahmy Eskandar. Sędzia Eskandar jest pierwszym koptyjskim chrześcijaninem mianowanym na to stanowisko, co niektórzy określają jako wydarzenie „historyczne”. Podejmując ten krok, prezydent al-Sisi zerwał ze zwykłym trybem mianowania na stanowisko przewodniczącego najstarszego pełniącego służbę członka sądu.

W zdominowanym przez muzułmanów kraju

Na nowym stanowisku sędzia Eskandar jest faktycznie najwyższym sędzią w kraju, prowadząc sąd, który ostatecznie decyduje o konstytucyjności egipskich praw i rozporządzeń. W tym zdominowanym przez muzułmanów kraju, chrześcijanie często mierzą się z trudnościami, szczególnie związanymi z oskarżeniami o bluźnierstwo i rejestracją kościołów. Są nadzieje, że mianowanie nowego sędziego to znaczący sygnał, świadczący o pozytywnych zmianach w zakresie równego traktowania obywateli wobec prawa.

Dziękujmy Bogu za tę zmianę w egipskim systemie sądowniczym. Módlmy się o mądrość i prowadzenie dla sędziego Eskandara. Módlmy się też o to, by nie ustawała służba kościołów w Egipcie, które wciąż próbują docierać do swoich rodaków z Ewangelią pokoju.

