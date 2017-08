Egipt: Chrześcijanie w stanie pogotowia z powodu gróźb zamachami bombowymi

Raporty egipskiego wywiadu rozbudziły obawy przed nową falą przemocy, wymierzonej szczególnie przeciwko chrześcijanom, wyjeżdżającymi autobusami na letnie obozy. Przedstawiciele władz twierdzą, że bojownicy planują samobójcze zamachy bombowe na chrześcijan, a także na personel wojskowy i policyjny. W świetle tych wiadomości, władze poprosiły przywódców kościoła o odwołanie wszystkich obozów i konferencji, organizowanych poza kościelnymi budynkami.

O tej porze roku setki tysięcy ludzi uczestniczą w tego typu wydarzeniach.

Wycieczki kościelne i konferencje należą do popularnych letnich aktywności, niosących czas duchowej odnowy w egipskich społecznościach. Wiele osób przez cały rok czeka na takie wyjazdy – szczególnie dzieci – i jeszcze nigdy nikt im ich nie zabronił.

15 lipca, kilka dni po tym, gdy krajowi przywódcy chrześcijańscy postanowili wstrzymać swoje poza kościelne działania, przed kościołem św. Marka i św. Piotra w Aleksandrii został zaatakowany strażnik ochrony Mina Fouad Zakhary, który nie pozwolił wejść do środka młodemu mężczyźnie. Gdy strażnik zatrzymał nieznajomego przy bramie kościoła, pytając o powód jego wejścia, mężczyzna wyjął brzytwę i przeciął strażnikowi szyję. Do akcji wkroczyli będący w pobliżu inni funkcjonariusze ochrony i zatrzymali napastnika. Na szczęście, ranny przeżył atak.

Ten stan pogotowia w całym kraju został ogłoszony sześć tygodni po tym, gdy pewna grupa kościelna, która 26 maja jechała do klasztoru świętego Samuela w Al-Minja, wpadła w zasadzkę urządzoną przez terrorystów samozwańczego Państwa Islamskiego (ISIS). W ataku zginęło w sumie trzydziestu wierzących, w tym kobiety i dzieci.

Módlmy się, by nasi chrześcijańscy bracia i siostry w Egipcie

pozostali niewzruszeni w wierze, zrzucając na Pana wszystkie swoje troski i doświadczając dzięki temu Jego doskonałego pokoju (Ps 55,23; Iz 26,3). Módlmy się o uzdrowienie Miny, kościelnego funkcjonariusza ochrony, rannego w trakcie niedawnego ataku w Aleksandrii, a także o to, by zarówno przedstawiciele władz państwowych, jak i kościelnych, zostali obdarzeni mądrością do postępowania w sytuacji zagrożenia. Prośmy Pana, by zainspirował swoich wyznawców w Egipcie nowymi formami działań, służących pogłębianiu wiary i pielęgnowaniu społeczności z innymi wierzącymi, które będą dla nich bezpieczne w sytuacji zagrożenia atakiem.

Źródła: Middle East Concern, Release International, World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan