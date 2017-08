Egipt: 8 miesięcy temu w ramionach Marian umiera jej tata

11 grudnia 2016 zamachowcy-samobójcy wtargnęli do Kościoła Piotra i Pawła w Kairze. (Open Doors informowało o zamachu). Eksplozja zabiła 27 osób, w tym ojca 15-letniej Marian. Jednak jej ufność w Bogu nadal trwa. Pracownicy Open Doors odwiedzili dziewczynę.

„Wtedy poszedł do nieba”

Marian mieszka z rodziną w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła w Kairze. Ich mieszkanie jest udekorowane wieloma zdjęciami Nabila, który w dniu swojej śmierci miał 45 lat. Marian wskazuje na jedno zdjęcie mówiąc: „Dokładnie z takim spokojem się uśmiechał, gdy umierał”.

Po nabożeństwie Marian przygotowała herbatę dla swojego taty, gdy usłyszała dźwięk eksplozji i doznała szoku. Marian pokazuje swoim gościom drogę, którą wtedy przebyła niczym w transie w poszukiwaniu taty. „Tutaj go znalazłam”, mówi cicho, klękając na kamiennych płytach przy wejściu do kościoła. „Położyłam jego głowę na moich kolanach, a on poprosił mnie, żeby opiekowała się młodszym rodzeństwem. Wtedy uśmiechnął się spokojnie i poszedł do nieba”.

Boże pocieszenie i miłość chrześcijan

„Mój tata był wspaniałym mężczyzną i kochającym ojcem. Pytałam Boga: ‚Dlaczego?'” Jednak zamiast się załamywać, wspomnienie o tacie jest dla Marian bodźcem: „Moja wiara stała się silniejsza”. Dziewczyna chce teraz żyć jeszcze bliżej Boga, bo jest pewna: „Jezus jest przy mnie i będzie się o mnie troszczył”. Wtedy Marian opowiedziała jeszcze więcej: „W tym czasie odczułam niewyobrażalne Boże pocieszenie – odczułam też miłość chrześcijańskiej wspólnoty. Bóg odbiera, ale daje w zamian jeszcze więcej. Wszyscy młodzi ludzie muszą doświadczyć, że: Bóg jest miłością, jest przyjacielem i jest miłosierny! Doświadczyłam tego w najtrudniejszym czasie!”

Módlmy się za chrześcijan z Egiptu!

• Dziękujmy Bogu za jego wspaniałe pocieszenie w życiu Marian.

• Módlmy się o wszystkich chrześcijan, którzy w ostatnich miesiącach przeżyli podobne sytuacje, a szczególnie o tych, którzy nie mają silnego wsparcia w kościele.

• Módlmy się za chrześcijan z Górnego Egiptu oraz terenów wiejskich, gdzie narażeni są na codzienną dyskryminację i niebezpieczeństwo.

• Módlmy się za muzułmańskich ekstremistów, aby również poznali Jezusa i mogli zostać przemienieni.

Źródło Open Doors

Tłumacz Alicja Gubernat