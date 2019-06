Egipski chrześcijanin aresztowany, dom zdemolowany za rzekome znieważenie islamu na Facebook’u

Chrześcijanin w Egipcie został aresztowany po oskarżeniu o znieważenie na Facebook’u islamu.

25-letni chrześcijanin koptyjski, Fady Yousef, został aresztowany 11 czerwca w pobliżu Kairu. Jak podaje „Morning Star News”, mężczyzna umieścił na swojej stronie na Facebook’u film z wyjaśnieniem, że obraźliwy materiał znalazł się na jego stronie za sprawą hakerów.

Muzułmańscy ekstremiści rozgniewali się z powodu rzekomej zniewagi i zaatakowali dom rodziców Fady’ego, znajdujący się na południe od Gizy. Rodzina uciekła, zanim muzułmanie dostali się do środka i zaczęli demolować dom.

Policja podobno aresztowała 25 osób podejrzanych o zaatakowanie domu oraz domów innych chrześcijan we wsi. Niektórzy z aresztowanych ponoć umieścili wpisy na mediach społecznościowych, podżegając do ataków.

Biskup Anba Aghathon powiedział w oświadczeniu, że tłum „wszedł do domu i zniszczył jego wyposażenie, po czym przeniósł się do domu obok, w którym mieszkał jego brat, i zaatakował go z zewnątrz”.

„Wykrzykiwali przeciwko religii chrześcijańskiej i przeciwko mieszkającym we wsi Koptom” – dodał biskup.

Aresztowano też brata Fady’ego i kilku wujków, których następnie zwolniono.

Chrześcijanie w Egipcie regularnie doświadczają prześladowań ze strony radykalnych muzułmanów.

Na przykład, w zeszłym roku w Górnym Egipcie, grupa muzułmanów zaatakowała chrześcijan w pobliżu ich domów. Napastnicy sprzeciwiali się obecności kościoła na tamtym obszarze.

Tymczasem, Fady umieścił na swojej stronie na Facebook’u przeprosiny, twierdząc, że nigdy nie zrobiłby czegoś takiego, a ci, którzy go znają, dobrze o tym wiedzą. Nadal przebywa w policyjnym areszcie, stojąc przed zarzutami publikowania materiału obraźliwego dla religii.

Jego siostra, Nermeen Yousef, napisała: „Przeprasza, ponieważ szanuje wasze uczucia. Nie jest dzieckiem, by robić coś takiego; także jego przyjaciele są muzułmanami i zawsze mi mówią, że są mu drodzy i dobrze o tym wiedzą”.

