Dżihadyści grożą chrześcijanom i zmuszają do zamykania kościołów

Islamiści grożą co najmniej dziewięciu malijskim kościołom w rejonie blisko granicy z Burkina Faso. „25 września dżihadyści pojawili się na motocyklach, zamknęli drzwi kościołów i zażądali, aby każdy z nich zapłacił równowartość 1200 dolarów podatku za ponowne otwarcie” – powiedział jeden z naszych współpracowników.

„Braciom z tych kościołów odmówiono również prawa do zbioru swoich plonów, chyba że zapłacą żądaną kwotę lub wyrzekną się Chrystusa”. Jeden z pracowników powiedział, że mieszkańcy tych społeczności obawiają się tego, co się stanie, gdy terroryści powrócą, ponieważ kościoły nie mają pieniędzy pozwalających spełnić ich żądania, a nawet gdyby posiadali takie zasoby, to i tak dżihadyści prawdopodobnie nadal domagaliby się coraz większych kwot. Lokalne władze rządowe niewiele zrobiły, aby chronić region przed przemocą.

„Módlcie się, aby chrześcijanie skupili swój wzrok na Chrystusie” – prosił jeden z naszych współpracowników. Wspomniał również o prośbie modlitewnej za wszystkich chrześcijan z Mali, aby Bóg obdarzył ich mądrością.

Módlmy się:

Boże Ojcze, błogosław i prowadź wierzących w Mali, zwłaszcza w zagrożonych kościołach. Niech pozostaną silni, zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości. Chroń ich przed złem, otwieraj oczy i serca ich prześladowców na Ewangelię i spraw, by wielu z nich znalazło zbawienie w Chrystusie. W imię Jezusa.

Amen.

Źródło: Voice of the Martyrs

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan