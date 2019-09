„Dziewczyny sprawiedliwe. Polki, które ratowały Żydów”. Nowa książka Anny Herbich!

Łucja wyprowadziła z getta najlepszą przyjaciółkę Belę. Rodzina Ireny pod nosem gestapowców ukrywała na strychu trzyosobową żydowską rodzinę.

Nie musiały się wychylać. Mogły spokojnie przeżyć wojnę w rodzinnych domach. Nie mogły jednak patrzeć na to jak niemieccy okupanci traktują Żydów. Polują na nich, zamykają w gettach, wysyłają do obozów koncentracyjnych na pewną śmierć. Prześladują ich znajomych, sąsiadów, przyjaciół. Niewinnych ludzi, którzy według nazistowskiej ideologii stracili prawo do egzystencji.

Nie pozostały obojętne na ich cierpienie. Nie zawahały się im pomóc, mimo że ryzykowały życiem swoim i swoich najbliższych. Dziewczyny sprawiedliwe, które zrobiły to co uznały za słuszne.

Dane książki:

Tytuł: Dziewczyny sprawiedliwe

Autor: Anna Herbich

Pierwsze wydanie: 2019-09-16

ISBN: 978-83-240-5766-5

Liczba stron: 304

Wydawnictwo: Znak Horyzont