Dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić – Lidia Maksymowicz

NIE PŁAKAŁA, GDY TATUOWANO JEJ NUMER

NIE KRZYCZAŁA, GDY PRZYCHODZIŁ PO NIĄ MENGELE

NIE PODDAŁA SIĘ

Lidia ma trzy latka, gdy trafia do Auschwitz. Ukrywa się pod pryczą przed wzrokiem doktora Mengele. Nie zawsze skutecznie. Eksperymenty pamięta do dziś. Po wojnie trafia do nowej rodziny – biologiczną zabrała wojna. Wiele lat później okaże się, że matka jednak żyje – mieszka w dalekiej Rosji i nigdy nie przestała szukać swojej córki.

była jedną z półtora miliona osób

Lidia Maksymowicz była jedną z półtora miliona osób, które przeszły przez Auschwitz. Jedną z siedmiu tysięcy, które doczekały wyzwolenia obozu. Numerem wytatuowanym na ręku. Długo zaklejała go plastrem. Żeby ludzie nie pytali. Żeby nie musiała tłumaczyć. Ale numeru nie usunęła – by dziś opowiadać o piekle, które przeżyła, o utraconym dzieciństwie i najmroczniejszym sprawdzianie z człowieczeństwa.

Ponad 70 lat później wyblakły już numer całuje papież Franciszek. 70072. Symbol zwycięstwa nad nienawiścią.

Dane książki:

Tytuł: Dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić

Autor: Lidia Maksymowicz, Paolo Rodari

Oprawa twarda

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-8056-4

EAN: 9788324080564

Liczba stron: 208

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Format: 135x208mm

Cena katalogowa: 46,99 zł

Tłumaczenie: Anna Wójcicka

Rok wydania: 2022