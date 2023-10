Dziewczyna ze szkła – Laura Anderson Kurk

Meg Kavanagh zawsze była niezwykle wrażliwa, jednak kochająca rodzina, a zwłaszcza relacja ze starszym bratem były prawdziwą ostoją dla jej „inności”. Kiedy brat dziewczyny ginie, a matka nie radzi sobie z tragedią, ojciec przenosi rodzinę do małego miasteczka w Wyoming. Meg coraz mocniej czuje, że jest zdana tylko na siebie w uporaniu się ze stratą, jednak właśnie wtedy w jej życie wkracza ktoś niespodziewany.

Henry Whitmire ma zbyt dużo pracy w gospodarstwie rodziców, by poza szkołą znajdować jeszcze czas na życie towarzyskie. Gdy w klasie pojawia się nowa dziewczyna, która nikomu nie chce zdradzić swojej historii, chłopak jest przekonany, że Bóg postawił na jego drodze wyjątkową relację.

Dziewczyna ze szkła to poruszająca historia o tym, że przyjęcie najcenniejszych darów wymaga odwagi, a to, co świat uważa za słabość, może okazać się największą siłą.



Recenzje

Książka porusza najgłębsze struny ludzkiej wrażliwości. To nie jest łatwa lektura. Ale warta uwagi każdego czytelnika.

– Recenzowane

Debiut Laury Anderson Kurk udowadnia, że można pisać o współczesnych nastolatkach nie gloryfikując ich szkodliwych zachowań, jak to często bywa w literaturze młodzieżowej, ale i nie uderzając w moralizatorskie tony.

– TeaBooksLover

Dane książki:

Tytył: Dziewczyna ze szkła

Autor: Laura Anderson Kurk

Liczba stron: 356

Tłumaczenie: Joanna Olejarczyk

ISBN 978-83-66297-88-3

Format 140×205

Data wydania: KWIECIEŃ 2021

Wydawca: Wydawnictwo Dreams