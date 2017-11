Znajdź siłę w ich historiach.

Wszyscy potrzebujemy inspiracji, by prowadzić życie, które będzie przynosiło chwałę Bogu. Kiedy nasza wiara słabnie lub presja świata wydaje się być wszechogarniająca, przypominanie sobie wielkich mężczyzn i kobiety z przeszłości może nas zainspirować do odnowienia sił i celu. Nasze duchowe zmagania nie są niczym nowym, a historie tych, którzy szli przed nami, mogą pomóc nam w drodze do naszych własnych zwycięstw.

„Dziesięć osób, Które powinien znać Każdy Chrześcijanin”

daje nam spojrzenie na życie takich ludzi, jak:

Matthew Henry

Jonathan Edwards

John Henry Newman

J.B. Lightfoot

J. Hudson Taylor

Charles H. Spurgeon

Dwight L. Moody

Amy Carmichael

Oswald Chambers

A.W. Tozer

Zestawiając historie tych dziesięciu wiernych mężczyzn i kobiet, drogi autor, Warren W. Wiersbe, oferuje nam wgląd w ich życie oraz zachęcenie na czas niepewnej życiowej podróży.

O autorze:

Warren W. Wiersbe jest byłbym pastorem Kościoła Moody i autorem lub kompilatorem ponad 150 książek, łącznie z On Being a Servant of God i The Bups Are What You Climb On. Mieszka wraz żoną, Betty, w Lincoln, w Nebrasce, gdzie nadal pisze i inspiruje pastorów.

Dane książki

Autor: Warren Wiersbe

Podtytuł: Czego uczą nas giganci wiary

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON