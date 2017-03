Dziennik pokładowy – John Eldredge

Książka Dziennik pokładowy jest szeregiem opowieści o tym, jak iść przez życie z Bogiem, zapisywanych przez okres prawie całego roku.

Największą potrzebą nas, jako istot ludzkich, jest nauczyć się żyć w bliskości z Bogiem. Do tego bowiem zostaliśmy stworzeni. Na początku historii, przed upadkiem człowieka, zanim spowodowaliśmy, że świat wypadł z orbity, istniał rajski ogród, Eden. W tym ogrodzie, który miał być ogrodem życia, zamieszkali pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta. Ich historia jest dla nas ważna, ponieważ to, kim mieli być, i wszystko, co mieli posiadać, jest przeznaczone także dla nas. A przebywając w Edenie, największą radość czerpali oni, spacerując z Bogiem. Rozmawiali z Nim, a On rozmawiał z nimi.

Do tego zostaliśmy stworzeni, ty i ja. I właśnie to musimy odzyskać.

Wiele lat poświęciłem na samodzielne próby zrozumienia życia. Na czytanie książek, uczęszczanie na kursy, obserwowanie ludzi, którzy, jak się wydaje, potrafią sobie ze wszystkim poradzić. Widziałem, że dzieciom sąsiadów dobrze się wiedzie, i zaczynałem się zastanawiać: Co takiego robią oni, czego mi brakuje? Ich dzieci uprawiają sport. Może powinienem zachęcić do tego i moje? Po rozmowie z osobą, która wydawała się we wszystkim świetnie zorientowana, myślałem: Jaka ona jest oczytana! Za mało czytam. Powinienem czytać więcej. Słyszałem, że kolega świetnie sobie radzi finansowo i szybko dochodziłem do wniosku: Poświęca czas na zarządzanie swoimi pieniędzmi. Ja też powinienem. Ciągle tak się zachowujemy. Wszyscy. Kontrolujemy, oceniamy, obserwujemy i korygujemy, usiłując znaleźć klucz do tego, by nasze życie dobrze funkcjonowało.

Kończy się to pokaźną listą. Lecz jedynym jej trwałym owocem jest to, że zaczynamy się plątać. Czy teraz powinienem czytać, czy może iść na siłownię, zrobić sobie badania, czy może spędzić miłą chwilę z synem?

Mówiąc szczerze, w ten sposób nie da się obmyślić życia. Nie jesteś w stanie opanować odpowiedniej liczby zasad i dziedzin, i sprawić, by twoje życie zawsze dobrze funkcjonowało. Nie do tego zostałeś przeznaczony i Bóg ci na to nie pozwoli. On wie, że jeśli odniesiesz sukces bez Niego, to bardzo się od Niego oddalisz. Wówczas zaczniesz wierzyć w zdradliwe rzeczy na temat wszechświata – jak na przykład: „Sam sobie poradzę” i „Jeśli tylko bardziej się postaram, odniosę sukces”.

O autorze

John Eldredge jest założycielem i dyrektorem RansomedHeart

Ministries w Colorado Springs, stowarzyszenia pomagającego ludziom w odzyskaniu serc i życiu ich pełnią.

Jest autorem i współautorem licznych książek: Dzikie serce, Pełnia serca, Święty romans, Podróż pragnień, Piękny banita, Urzekająca.

Wraz z żoną i trzema synami mieszka w Kolorado. Uwielbia wyprawy w Góry Skaliste, gdzie oddaje się swoim pasjom – wędkarstwu, wspi­naczce i spływom dzikimi rzekami Zachodu.

Bez względu na to, kim jesteś – rzeźnikiem, piekarzem, wytwórcą świec – to twoją najgłębszą i najbardziej palącą potrzebą jest nauczyć się chodzić z Bogiem. Słuchać Jego głosu. Podążać za

Nim w bliskości rozmowy. Jest to najbardziej zasadniczy bieg zdarzeń w życiu człowieka, ponieważ sprowadza nas z powrotem do źródła życia. Z tego zjednoczenia może później zrodzić się wszystko, czego pragniemy.

