Dzielą się ewangelią na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
Baptyści dzielą się Ewangelią podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, oficjalnie znanych jako Mediolan–Cortina 2026, które obecnie trwają we Włoszech.
25. edycja globalnego wydarzenia, odbywająca się od 6 do 22 lutego, zgromadziła około 2900 sportowców z 92 krajów i jest najbardziej rozproszonym geograficznie zimowym wydarzeniem olimpijskim w historii, z 15 obiektami w całych północnych Włoszech i szacunkowo dwoma milionami widzów. Setki Południowych Baptystów (Southern Baptists) dołączyło do tłumów wraz z misjonarzami International Mission Board (IMB), aby aby odważnie głosić Chrystusa w regionach goszczących sportowców, donosi Baptist Press.
Zespoły IMB, lokalni partnerzy i wolontariusze koncentrują dużą część swoich działań na Mediolanie, mieście o wyraźnym dziedzictwie katolickim, znanym z takich zabytków jak katedra Duomo di Milano czy „Ostatnia Wieczerza” Leonarda da Vinci, która znajduje się w refektarzu klasztoru Santa Maria delle Grazie.
Zespoły misyjne kontynuują ewangelizacyjną kampanię apologetyczną „Who Am I?” („Kim jestem?”), która miała swój początek podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Strategia ta polega na angażowaniu mieszkańców i widzów za pomocą kartek z pytaniami o tożsamość, sens i cel, które ostatecznie prowadzą ich do odkrycia odpowiedzi w Jezusie. Biblie są dystrybuowane wraz z broszurami Ewangelii Jana w punktach gastronomicznych w Mediolanie oraz w ramach ukochanej olimpijskiej rozrywki, jaką jest wymiana przypinek.
„We Włoszech dąży się do tego, by wieść dobre życie” – powiedział misjonarz IMB Charlie Worthy. Pomaga on koordynować działania pomocowe podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. „Jeśli masz dobrego przyjaciela, dobry dom i dobry dochód, to czego więcej potrzebujesz?”
Worthy poprosił o modlitwę za zespoły i wolontariuszy zaangażowanych w odważne dzielenie się Ewangelią, wyrażając nadzieję na długofalowe działania ewangelizacyjne we Włoszech po zakończeniu Igrzysk.
„Myślę, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że Włochy są trzecim najdłużej istniejącym polem misyjnym Południowych Baptystów” – powiedział Baptist Press. „Mamy tu misjonarzy dłużej niż prawie gdziekolwiek indziej na świecie”.
Tymczasem mająca siedzibę w Salt Lake City wspólnota muzyczna The Rock Music również udała się do północnych Włoch, aby wziąć udział w prestiżowej misji podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, we współpracy z Youth With A Mission (YWAM) i lokalnymi włoskimi zborami.
Zespół wykorzystuje globalną scenę, występując w oficjalnych strefach kibica igrzysk oraz w lokalnych miejscach w Mediolanie i Arco. Ich strategia ewangelizacyjna łączy koncerty na dużą skalę z kameralnymi występami w kawiarniach, mając na celu wykorzystanie muzyki do inicjowania rozmów o Ewangelii podczas 17-dniowego wydarzenia.
„Naszym pragnieniem jest dzielić się przesłaniem Ewangelii ze wszystkimi narodami, a narody przyjeżdżają do Włoch, więc poczuliśmy, że i my powinniśmy tu być” – powiedział założyciel The Rock Music i lider uwielbienia Steele Croswhite w rozmowie ze stowarzyszeniem Gospel Music Association.
„Muzyka jest trochę jak uśmiech — nawet jeśli nie mówisz w danym języku, możesz komunikować się poprzez piosenkę w znaczący sposób. A ponieważ współpracujemy z lokalnymi organizacjami, dołączą do nas chrześcijanie, którzy będą pełnić rolę tłumaczy, umożliwiając prowadzenie rozmów. Nie możemy się doczekać, by stać się częścią emocji związanych z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, a jednocześnie nieść nadzieję na polu dojrzałym do żniwa.”
Źródło: Christian Daily