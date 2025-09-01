Wyobraź sobie świat, w którym widzisz i czujesz, jak dobry wpływ mają na ciebie inni ludzie. Jak chcą być dla ciebie wsparciem i pomocą. Wyobraź sobie świat, w którym możesz bezpiecznie odczuwać wszelkie emocje – od radości do smutku, w całej ich rozpiętości; w którym możesz swobodnie i z uwagą słuchać innych i przyglądać się im z pełną zainteresowania troską. Wyobraź sobie, że możesz bez skrępowania odczuwać wdzięczność wobec ludzi wokół za to, kim są i co czynią. W tym świecie najważniejszymi słowami, których używa się na co dzień są: „dziękuję”, „przepraszam”, „powiedz mi więcej”.

W świecie zdominowanym przez indywidualizm, cynizm i dążenie do jednostkowego sukcesu koncentracja na trosce o dobro innej osoby brzmi mało prawdopodobnie. Tymczasem wcale nie trzeba włożyć wielu starań, by zacząć żyć lepiej, głębiej, bliżej ludzi. Rod Wilson w swojej książce Dziękuję, przepraszam, powiedz mi więcej pokazuje, że wartościowe, dobre – wręcz pełne życie zaczyna się od małych kroków. Na dodatek drogę tę można przejść z radością, spoglądając z humorem na swoje potknięcia i z pokorą na sukcesy.

By być lepszym człowiekiem, chrześcijaninem, rodzicem, przyjacielem, obywatelem, wystarczy na co dzień pamiętać o trzech prostych zwrotach: dziękuję, przepraszam i powiedz mi więcej. Jak pisze dr Wilson: „moim pragnieniem jest, by wdzięczność, skrucha i troska charakteryzowały wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy określają się mianem chrześcijan”. Świat może się zmienić – mówi dr Rod Wilson i w prosty sposób pokazuje, jak to uczynić.

Dane książki:

Tytuł: Dziękuję, przepraszam, powiedz mi więcej

Autor: Rod Wilson

Data i miejsce wydania: Warszawa 2023

Tytuł oryginału: Thank you. I’m sorry. Tell me more

Format: 125 x 195 mm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 184

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

ISBN: 978-83-7829-367-5

Recenzje

To pozycja na czasie w epoce podziałów i polaryzacji. Przesłanie wypływające z serdecznych opowieści z własnego życia. Rod stosuje trzy znane, rewolucyjnie proste stwierdzenia, które mogą zmienić relacje międzyludzkie, organizacje, miasta i nasz świat. Szczery, pokrzepiający, wrażliwy, a czasami surowy, Rod żyje tym, co pisze.

– Dr Michele A. Bland, psycholog, Hongkong

Ta książka pojawiła się w moim życiu we właściwym czasie. Byłam wówczas CEO, a jednocześnie żoną i matką sześciorga dzieci.

Dr Wilson jasno pokazuje, jak trzy proste zwroty mogą mi pomóc wnieść więcej miłości, nadziei i bliskości do mojego życia osobistego i zawodowego w świecie, który wydaje się wypełniony rosnącym niezadowoleniem, niezgodą i wykluczeniem. Doskonały sposób opowiadania dr. Wilsona ujawnia, jak wdzięczność, skrucha i troska, aby słuchać opowieści innych, mogą zmienić świat. To książka, którą koniecznie powinien przeczytać każdy, kto prowadzi innych przez wyzwania i niepewność.

– Alia Eyres, CEO organizacji Mother’s Choice, Hongkong

W epoce, w której mierzymy się z nadmiarem samozwańczych przywódców i niedostatkiem pokory, Rod Wilson jest zdolnym liderem o pokornym i troskliwym sercu. W swojej najnowszej książce odwołuje się do uniwersalnych wartości wdzięczności, skruchy i ciekawości jako kluczowych narzędzi przywódcy. To ponadczasowa mądrość, a miałam przyjemność zaobserwować, jak Rod żyje tymi wartościami na co dzień. On idzie tą drogą.

– Patricia Towler, prezes i CEO CPA Nova Scotia, Kanada