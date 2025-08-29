Dzieci zabrane z chrześcijańskiego sierocińca w 2019 roku zostały uwolnione

Po ponad czterech latach częściowej izolacji państwowej, osiem z szesnaściorga dzieci odebranych w 2019 roku chrześcijańskiemu sierocińcowi Du Merci w Nigerii odzyskało wolność. Do ich uwolnienia doszło po tym, jak jedno z dzieci doznało załamania psychicznego w rządowym ośrodku.

Dzieci zostały zatrzymane podczas policyjnych akcji zorganizowanych przez agencję ds. zwalczania handlu ludźmi 25 i 31 grudnia 2019 roku na placówki Du Merci w stanach Kano i Kaduna. Łącznie odebrano wówczas 27 podopiecznych, z których 16 umieszczono w państwowym sierocińcu Nasarawa Children’s Home w Kano City, gdzie przebywały ponad cztery lata.

Do uwolnienia doszło 21 sierpnia, dzień po tym, jak jedna z dziewcząt samodzielnie opuściła ośrodek i dotarła do biura Du Merci w Kano. Według relacji pracowników miała ona objawy kryzysu psychicznego: mówiła sama do siebie, wielokrotnie pakowała rzeczy i domagała się powrotu „do domu”. Choć została ponownie przewieziona do sierocińca państwowego, następnego dnia władze zwolniły ją oraz siedmioro starszych dzieci.

Cała ósemka trafiła do Plateau State, gdzie zamieszkała wraz z przybranymi rodzicami – współzałożycielami Du Merci, prof. Solomonem Musą Tarfą i jego żoną.

Pozostała ósemka – najmłodsze dzieci – nadal pozostaje w areszcie państwowym, mimo że Sąd Najwyższy stanu Kano nakazał ich zwrot rodzinie Tarfa do 19 marca 2025 r. Część z nich została w styczniu 2021 r. przeniesiona do odległego ośrodka, który miał należeć do byłego gubernatora Kano. Według doniesień były tam zmuszane do modlitw islamskich, uczestniczenia w nabożeństwach w meczecie i nauki Koranu. Zmieniono im także imiona.

– Choć cieszymy się z powrotu ośmiorga dzieci, jesteśmy zaniepokojeni losem najmłodszych, którzy najbardziej potrzebują opieki rodzicielskiej. Pozostają oni w tym samym sierocińcu, gdzie doszło do załamania ich starszej siostry – oświadczył Scot Bower, dyrektor generalny organizacji Christian Solidarity Worldwide (CSW). – Fakt, że władze stanu Kano ignorują wyrok sądu i nadal arbitralnie przetrzymują dzieci, jest głęboko niepokojący.

Sprawa Du Merci była już wcześniej przedmiotem międzynarodowej krytyki. W 2021 r. Grupa Robocza ONZ ds. Arbitrarnych Zatrzymań uznała, że dzieci i ich przybrany ojciec byli przetrzymywani bez podstaw prawnych i wezwała do ich natychmiastowego uwolnienia oraz wypłaty odszkodowania.

Sam prof. Tarfa został aresztowany w grudniu 2019 r. i przez rok przebywał w areszcie przedprocesowym. W czerwcu 2021 r. uniewinniono go od zarzutu uprowadzenia 19 dzieci, a w 2023 r. – od zarzutu sfałszowania certyfikatu rejestracji sierocińców.

Podobny incydent miał miejsce w stanie Delta, gdzie w Asabie władze odebrały osiem dzieci z sierocińca, gdy jego założyciel uczestniczył w nabożeństwie. Według CSW dzieci – Igbo chrześcijanie, nieznający języka Hausa – przewieziono do Nasarawa Children’s Home w Kano, zmieniono imiona i nakazano udział w modlitwach muzułmańskich. Mimo interwencji lokalnych władz, agencja ds. zwalczania handlu ludźmi w Kano zaprzeczyła, jakoby otrzymała oficjalne zawiadomienie w tej sprawie.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post