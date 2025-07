„Dzieci z trojgiem rodziców”

W ciągu ostatnich pięciu lat w Wielkiej Brytanii urodziło się ośmioro dzieci, które posiadają DNA trzech osób. Celem tej nowatorskiej metody było zapobieżenie przekazaniu mitochondrialnej choroby genetycznej, która może prowadzić do zaburzeń rozwojowych, metabolicznych i neurologicznych. Choroba ta dotyka około 1 na 5000 noworodków.

Do procedury kwalifikowano jedynie kobiety z wysokim ryzykiem przekazania choroby. Spośród 22 kobiet, które przeszły zabieg, siedem zaszło w ciążę, w tym jedna urodziła bliźnięta – co daje skuteczność na poziomie 36%.

Wszystkie dzieci urodziły się zdrowe, bez objawów choroby mitochondrialnej. Jedna z matek powiedziała: „Ciężar emocjonalny związany z chorobą został zdjęty. Zastąpiły go nadzieja, radość i ogromna wdzięczność”.

Mimo sukcesu medycznego, pojawiają się wątpliwości etyczne. Choć tylko 0,02% DNA dziecka pochodzi od dawczyni, proces ten wiąże się z niszczeniem dwóch zarodków w celu stworzenia jednego.

Catherine Robinson z organizacji Right To Life UK podkreśla, że oznacza to zakończenie życia dwóch istot ludzkich. Wyraziła też sprzeciw wobec propozycji wydłużenia okresu, w którym można legalnie prowadzić eksperymenty na ludzkich zarodkach – z 14 do 22 dni. Zwróciła uwagę, że już w tym czasie zaczynają się rozwijać układ nerwowy, serce oraz zawiązki oczu, uszu i nosa.

