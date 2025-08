Dyskryminacja chrześcijan jako pracowników sanitarnych w Pakistanie

Nowy raport Amnesty International pt. „Rozetnij nas, a zobaczysz, że też krwawimy” ujawnia, że pracownicy sanitarni w Pakistanie – w większości chrześcijanie z marginalizowanych kast – są ofiarami systemowej dyskryminacji, niebezpiecznych warunków pracy i wykluczenia kastowo-religijnego.

Badania przeprowadzone w sześciu miastach (m.in. Lahore, Karaczi i Islamabadzie) pokazują, że prace sanitarne są w Pakistanie niemal wyłącznie przypisywane nie-muzułmanom z tzw. „niższych kast”, często bez realnego wyboru. Dotyczy to w szczególności chrześcijan i hinduistów. Kobiety doświadczają dodatkowej dyskryminacji ze względu na płeć – połowa ankietowanych była narażona na molestowanie w pracy.

Pracownicy ci pracują często bez umów, bez zabezpieczeń socjalnych, poniżej płacy minimalnej i bez dostępu do środków ochrony. Zatrudniani są na umowy tymczasowe (np. 89-dniowe), by ominąć przepisy dające im prawa jako pracownikom etatowym.

Raport odnotowuje również przypadki przemocy i oskarżeń o bluźnierstwo, które dotknęły m.in. chrześcijańskich pracowników – jak w Jaranwala w 2023 r., gdzie po takim oskarżeniu spalono ponad 20 kościołów i 80 domów chrześcijańskich.

Analiza setek ogłoszeń o pracę wykazała, że wiele z nich otwarcie wymagało, by kandydat był „niemuzułmaninem” lub należał do „niższej kasty”, co wzmacnia kastowy podział pracy.

Amnesty wzywa władze Pakistanu do: