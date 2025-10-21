Dwa kościoły zniszczone przez Państwo Islamskie ponownie otwarte w Iraku

Dwa zabytkowe kościoły w Mosulu w Iraku zostały oficjalnie ponownie otwarte po latach renowacji – niemal dekadę po ich zniszczeniu podczas okupacji miasta przez tzw. Państwo Islamskie. Uroczystości ponownego poświęcenia były rzadkim momentem ożywienia dla kurczącej się społeczności chrześcijańskiej w regionie.

W środę mieszkańcy, duchowieństwo oraz przedstawiciele międzynarodowych instytucji zebrali się, by uroczyście zainaugurować działalność Kościoła św. Tomasza, syryjskiego kościoła prawosławnego pochodzącego z VII wieku, oraz katolickiego kościoła chaldejskiego Al-Tahira, znanego również jako „Niepokalana”.

Fadi, 27-letni chrześcijanin z Mosulu, który przez trzy lata przygotowywał się do udziału w projekcie renowacyjnym, powiedział w rozmowie z Vatican News, że ponowne otwarcie świątyń to „znak nadziei” dla chrześcijan zmuszonych do opuszczenia miasta.

– To pokazuje chrześcijanom za granicą, że sytuacja tutaj się poprawiła i że mogą wracać do swoich domów – podkreślił.

Oba budynki znajdują się na terenie Starego Miasta w Mosulu, gdzie w latach 2014–2017 znajdowała się jedna z głównych baz Państwa Islamskiego. W tym czasie Kościół św. Tomasza został przekształcony w więzienie, a Al-Tahira zbombardowana i pozostawiona w ruinie.

Prace renowacyjne rozpoczęły się w 2022 roku jako część szerszej inicjatywy mającej na celu odbudowę dziedzictwa kulturowego w strefach powojennych. Projekt prowadziła Fundacja Aliph – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną dziedzictwa – we współpracy z Iracką Państwową Radą ds. Zabytków i Dziedzictwa. Za codzienny nadzór nad pracami odpowiadała paryska katolicka organizacja charytatywna Œuvre d’Orient, działając pod kierunkiem Francuskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Jak podaje katolicki serwis Zenit, liczba chrześcijan w Mosulu, która niegdyś stanowiła 14% mieszkańców, spadła dziś do mniej niż 60 rodzin w niemal dwumilionowym mieście.

– Te kościoły to nie tylko kamienie. To pamięć wiary, historii i wspólnoty – powiedział arcybiskup Najeeb Michaeel Moussa, chaldejski biskup Mosulu, cytowany po uroczystościach.

Jak dodał, odbudowa pokazuje, że „wiara może zostać zraniona, ale nie zgaszona”, a każde uderzenie dzwonu „wzywa nie tylko wiernych, ale i przyszłość”.

Zanim rozpoczęto rekonstrukcję, zespoły musiały oczyścić teren z min i niewybuchów. Wśród starannie odrestaurowanych elementów znalazły się m.in. alabastrowe drzwi z XIII wieku w Kościele św. Tomasza, wykonane z lokalnego marmuru farsh i przedstawiające Chrystusa w otoczeniu dwunastu apostołów.

Dzwony, które dziś znów rozbrzmiewają nad Mosulem, zostały odlane w odlewni Cornille Havard w Normandii – tej samej, która odrestaurowała dzwony katedry Notre-Dame w Paryżu, podkreśla Zenit.

Na dzwonach widnieją napisy: „Prawda was wyzwoli” oraz „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję”.

Ponowne poświęcenie kościoła Mar Toma odbyło się zgodnie z obrządkiem prawosławnym, natomiast uroczystość rededykacji Al-Tahiry miała miejsce w czwartek.

Świecka inauguracja, przeprowadzona wspólnie dla obu świątyń, oznaczała oficjalne ponowne otwarcie budynków dla mieszkańców Mosulu.

Uroczystości przewodniczył patriarcha Louis Raphaël Sako, zwierzchnik Kościoła chaldejskiego w Iraku. Towarzyszyli mu patriarcha Mor Ignatius Aphrem II, minister kultury Iraku Ahmed al-Badrani, gubernator Niniwy Abdul Qadir al-Dakhil, ambasador Francji Patrick Durel oraz przedstawiciele UNESCO i Œuvre d’Orient – poinformował Syriac Press.

Sako podkreślił, że uroczystość „nie dotyczy tylko odbudowy murów, lecz odbudowy zaufania – to przesłanie pokoju i nadziei dla mieszkańców Mosulu i całego Iraku”. Wspominając 13 chaldejskich kościołów i trzy klasztory, które niegdyś działały w Mosulu, przypomniał, że większość z nich dziś pozostaje opuszczona. Zaznaczył również, że Mosul „był chrześcijańskim bastionem na długo przed pojawieniem się islamu pod koniec VII wieku”.

Zwracając się do zebranych, zaapelował o „wzajemne zaufanie oraz relacje oparte na człowieczeństwie, braterstwie i wspólnocie narodowej”, ostrzegając, że „ekstremizm i sekciarstwo nigdy nie zbudują ani państwa, ani pokoju”. Podkreślił konieczność odbudowy społeczeństwa „na fundamentach braterstwa, szacunku i akceptacji drugiego człowieka”.

W jednoznacznym sprzeciwie wobec wspieranego przez Iran Ruchu Babilońskiego – partii politycznej kierowanej przez Rayana al-Kildaniego – oświadczył: „My, chrześcijanie, nie mamy bojówek, a jeśli takie istnieją, nie mają one nic wspólnego z chrześcijańską etyką i nie uznajemy ich”.

Zaapelował również, by chrześcijanie w Iraku mogli żyć z pełnią praw, na gruncie spójnej strategii prawnej, politycznej i bezpieczeństwa.

Kościół Mar Toma powstał według tradycji w miejscu, gdzie apostoł Tomasz zatrzymał się w drodze do Indii, natomiast Al-Tahira upamiętnia objawienie maryjne, które – według lokalnych przekazów – ochroniło miasto przed najazdem perskim w 1743 roku. Obie świątynie przez wieki były miejscami jednoczącymi chrześcijan i muzułmanów Mosulu.

Renowacja kościołów została zrealizowana w ramach programu „Mozaika Mosulu” prowadzonego przez Fundację Aliph, który ma na celu odbudowę zniszczonych przez konflikt zabytków kultury. Przed rozpoczęciem prac rekonstrukcyjnych zespoły musiały usunąć miny i niewypały pozostawione przez siły IS.

