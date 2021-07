Dusza doświadczająca powodzenia

Przypatrzcie się ptakom w górze: nie sieją, nie zbierają plonów ani nie gromadzą [ziarna] w spichlerzach, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czyż nie jesteście warci więcej niż one? (Mt 6,26)

Możesz przezwyciężyć ducha ubóstwa. Dokonując fundamentalnych zmian w swoim życiu, możesz zmienić sposób swojego myślenia, by pomógł uwolnić Boże finansowe błogosławieństwa. Niniejsza pozycja nie jest powtórką „ewangelii sukcesu”, ale stanowi świeże, wyważone spojrzenie na Boże obietnice i wskazuje możliwości zastosowania zasad finansowych, które działają!

Dodatkowo, poselstwo Harolda Eberle będzie inspiracją, aby stosować opisane zasady do zarządzania czasem. Bóg pragnie, abyś miał powodzenie we wszystkich sferach twojego życia.

Spis treści

Rekomendacje 7

Przedmowa do wydania polskiego 11

Wstęp 13

1. Przezwyciężanie ducha ubóstwa 19

2. Boża moc dodana 25

3. Uznanie Bożej hojności 33

4. Budowanie poczucia panowania 43

5. Pieniądze muszą być twoim przyjacielem 53

6. Wyznacz granice 61

7. Ucz się od ludzi, którym się powodzi 77

8. Nie bój się mówić o pieniądzach 89

9. Czym jest marnotrawstwo? 99

10. Ciesz się tym, co piękne 117

11. Czas musi stać się twoim przyjacielem 129

12. Życie nie musi być tak trudne! 139

O autorze: Harold R. Eberle doświadczył Bożego nawiedzenia, gdy był pastorem w Northwest, USA, co zapoczątkowało jego międzynarodową służbę. Od tego czasu działa, aby przygotować Kościół na ostatnie wielkie wylanie Ducha Bożego zanim przyjdzie nasz Pan na ziemię. Harold jest znany na całym świecie, a jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków. W języku polskim została wydana pozycja „Cały bukłak„. Jego największą pasją jest prowadzanie Kościoła do dojrzałości.

Autor: Harold R. Eberle

Liczba stron: 160

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2021

ISBN 978-83-61131-10-6

Wydawca: Dobry Skarbiec

Tytuł oryginału: Developing a prosperous soul. Volume 1. How to Overcome a Poverty Mind-set

Rekomendacje

Niniejsza książka to nie kolejny bestseller, to najlepszy pokarm jaki możesz zaoferować dla swojej duszy.

Dennis Jacobson

—

Cała sfera finansów i postawa Kościoła wobec powodzenia była przedstawiana w niewłaściwy sposób i z egoistycznym nastawieniem, w wyniku czego wielu chrześcijan obawiało się zrobić jakikolwiek krok w tym kierunku. Książka Dusza doświadczająca powodzenia przedstawia zrównoważoną koncepcję i praktycznie zastosowanie zasad powodzenia.

Pastor Pete Eisemann

—

Książka, która jest mi osobiście bardzo bliska ze względu na temat.

Siedziałem w salonie, zerkając przez okno. Patrzyłem, jak zabierają nam naszego starego pick-upa. Towarzyszyli mi żona i troje dzieci. Jednak nie sądzę, żeby odczuwali ten sam wstyd i ból, które usiłowałem ukryć. Było naprawdę kiepsko. Owszem, mieliśmy w kuchni trochę żywności, ale to tylko dlatego, że żona otrzymała bony na jedzenie z rządowego banku żywności. Od kilku miesięcy nie byliśmy w stanie opłacać rachunków za prąd. A najgorsze w tym wszystkim było to, że chciałem najlepiej jak mogłem służyć Bogu.

To cytat z pierwszych słów tej książki, to słowa, które są tak bardzo wymowne. Ból i wstyd, które towarzyszą nam w podobnych sytuacjach, zadają ogromy cios naszemu chrześcijaństwu i naszej wierze. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego towarzyszy nam brak i niedostatek? Dlaczego brakuje nam środków na realizację projektów misyjnych, dlaczego z powodów ograniczeń finansowych nie możemy realizować wizji jakie mamy w sercu? Przecież Bóg jest Panem całej ziemi?

Zadajemy sobie takie pytania: co jest z nami nie tak, z naszą wiarą, co jest nie tak z naszym Bogiem? Może nie każdy z nas zadaje sobie świadomie takie pytania, ale one są w nas. Coś źle działa, ale co i dlaczego? Jak to naprawić i czy się w ogóle da?

Nieraz nazywamy takie okoliczności „pracą dla dziurawego worka’’. Kto chciałby w ten sposób funkcjonować przez całe życie? A jednak wielu ludzi tak żyje i nie potrafi znaleźć wyjścia z tej trudnej sytuacji. Negatywne okoliczności sprawiają, że ludzie są nieświadomi możliwości zmiany swojego położenia. Rozwiązania nie są tak trudne jak by się wydawało, a wiele z nich zostało w fantastyczny sposób opisanych w tej książce.

Ta książka to pozycja na czasie dla każdego z nas, nie tylko dla ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić z bieżącymi wydatkami i związać koniec z końcem, ale także dla tych, którzy są zasobni.

Autor dzieli się z nami swoją drogą i zrozumieniem tego, jak chodzić w wolności, jak zmienić sposób działania zdominowany myśleniem ubóstwa i niemocy na życie w obfitości. Wielkim atutem tej książki są bardzo dobrze opracowane ćwiczenia, które nas poprowadzą do zmian w patrzeniu i zarządzaniu naszym życiem. Kluczowy w procesie zmian będzie budowany na nowo fundament Słowa Bożego, trzymający nas z dala od chciwości pieniędzy, przed którą Biblia nas ostrzega.

Doceniam osobiste świadectwo autora, które pozwala nam rozpoznać pomiędzy tym, czym jest duch ubóstwa, a co jest naszym dziedzictwem. To daje nam zrozumienie i pozwala świadomie poczynić praktyczne kroki zmieniające życie.

Mądrość, doświadczenie, dobre przykłady, zrozumiały język i ćwiczenia czynią tę książkę świetnym narzędziem do zmiany myślenia i działania.

Wierzę, że Bóg powołał nas, abyśmy zarządzali, pomnażali i panowali.

I błogosławił im Bóg i rzekł do niech Bóg:

Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię i czyńcie ja sobie poddaną;

panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkim zwierzętami, które się poruszają po ziemi. ​(I Mojż 1,28)

Pastor Jerzy Rycharski

