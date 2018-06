Duch Święty – Reinhard Bonnke

„Ewangelizacja powinna być niczym rozpędzony, ognisty rydwan z mówcą żarliwie głoszącym Słowo. Pozwól, aby Duch Święty napełnił żarem twoją służbę! – Reinhard Bonnke

Jesteś łatwopalny, czy żaroodporny? W swoim dziele na temat Ducha Świętego, kaznodzieja Reinhard Bonnke zdradza, że sekretem jego sukcesu jest Duch Święty. Bonnke przedstawia zbiór najwspanialszych prawd o Duchu Świętym, które są kamieniem węgielnym jego ponad pięćdziesięcioletniej służby ewangelizacyjnej. Te prawdy – Ogniste Zasady Ducha Świętego – powstały w czasie trudów głoszenia ewangelii. Zawierają głębokie i niepodważalne lekcje dla wszystkich wierzących – w tym pastorów – którzy pragną doświadczyć ponadnaturalnego wpływu darów Ducha Świętego.

Poprzez lekturę tej książki doświadczysz mocy niezwykłej wiary płynącej ze służby ewangelizacyjnej Reinharda Bonnkego. Jego świeże spojrzenie na Ducha Świętego rzuci wyzwanie sposobowi, w jaki do tej pory postrzegałeś/aś trzecią osobę Trójcy. Jeśli pragniesz energicznej, przynoszącej efekty służby, ta książka jest dla ciebie. Chrzest w Duchu Świętym jest kluczem do rozświetlenia Ziemi płomieniami Ewangelii, a nasza wiedza o Duchu Świętym, dialog z Nim i wiara w Jego moc, jest kluczem do transformacji.

Cechy Produktu

Autor: Reinhard Bonnke

Liczba stron: 224

Okładka: miękka

Rok wydania: 2018

Format: 135×205 mm

ISBN: 9788366051096

Podtytuł: Jesteśmy łatwopalni czy ogniotrwali?

Wydawca: Wydawnictwo Szaron